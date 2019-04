29.04.2019

Club/Live Musik

Dorfschänke | Matze & The Jazzic Friends | 20.00

Tempel | Soulcafé | 20.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Dave Hause & The Mermaid | Rock | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Junge Dt.-frz.-ungarische Philharmonie | Humperdinck/Mozart u. a. | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Mamma Mia! | ABBA-Musical | 20.00

Figurentheater PF | Der Grüffelo | ab 4 J. | 9.00 + 11.00

Theater HD | Schnee Weiss | von E. Jelinek | 20.30

Zwinger HD | Every Heart Is Built Around A Memory | ab 12 J. | 11.00 | Frau im Wald | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ev. Stadtkirche (Krypta) | Religiös, nicht-religiös, anders religiös: Friedlich im Alltag | 19.30

HfG (Blauer Salon) | Der traurige Gast | M. Nawrat, Lesung | 19.00

Kohi | Sprengt die Charts! Wie werde ich Popstar – und warum? | Linus Volkmann, Lesung | 20.00

Schloss Gottesaue | Quartettspielen – muss es sein? | Gespräch | 18.00

vhs | Aktuelle Entwicklungen in Russland | Vortrag | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht | Gesundheitsgespräch | 19.00