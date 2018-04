30.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Tanz in den Mai: Miss Dangerrank/Ugly Robin | 22.00

Cantina Majolika | Tanz in den Mai mit der Neuen Welle | 21.00

Dorfschänke | Tanz in den Mai: One Hit! Wanda | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Funk You | 19.00

Gotec | Fullmoonparty: Deniz Bilgic/Südrausch u. a. | 23.00

Hubraum Durlach | Tanz in den Mai | 20.00

Iuno | Iuno’s Birthday Party | 22.00

Kap | Tanz in den Mai | 20.00

P8 | Hester | Post-Hardcore | 21.00

Scruffys Irish Pub | Student Nite | 19.00

Substage | The Yawpers | Punk/Garage | 20.00

Tempel | Soulcafé | 20.00

Topsy | Tanz in den Mai | DJ Mike Judge | 22.00

Region

Casa Mia Bruchsal | Tanz in den Mai | 20.00

FC Germania 07 Untergrombach | Walpurgisnach | 18.00

Flamenco Bravo Untergrombach | Spanischer Abend | 20.00

Hist. Museum Speyer | Tanz in den Mai | DJ Johannes Dicke | 21.00

Hoffmann’s Hof Rheinzabern | Spargelfest mit Livemusik | 18.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Harrycane | Rock/Pop/Oldies | 21.00

Rheinschänke Leimersheim | Annie Questions? | Soul/Funk | 20.30

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 21.00

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine Goes Party | VDP-Winzer/DJ Apelson | 20.00

Zehnthaus Jockgrim | Knut Maurers Picture Book | Rock in den Mai | 20.00



Bühne/Klassik

Gedok | Bewegte Frauen | Theater TaschenSpieler | 18.00

Schloss Gottesaue | Oboe-Abend | 19.30

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Auf dünnem Eis | Komödie | 19.30

Theater BAD | Spuren | ab 2 J. | 09.30 + 11.00 | Sonny Boys | Komödie | 20.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Region

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | www.prohistory.de | 12.00 | Feuerspektakel | 19.00

Schloss Bruchsal | Genussmarkt | 11.30