31.12.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Silvestersause | Hackerei Allstar DJs | 23.00

Die Stadtmitte | Silvesterparty | 22.00

Dorfschänke | Silvester-Party | DJ | 22.00

Fettschmelze | Silvesterparty | Local Line-Up | 23.00

Gotec | NYE: Björn Torwellen/Cortechs u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | The same procedure as every year | Musikal. Silvesterbüffet | 19.30

Kap | Silvesterparty | 22.00

Scruffys Irish Pub | New Years Party | The Krusty Moors u. s. | 20.00

TCR Rüppurr | Silvesterfete | Seán Treacy Band | 19.00

Topsy | Silvester Sause | DJ Comet | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Silvesterparty | 21.00

Casino Baden-Baden | New Year’s Eve | Amy Sue & Friends u. a. | 21.00

Rosengarten MA | Voca People | A Cappella | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 19.30 | Meisterklasse | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 17.30 | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30 | 21.00 | Macho Man | Komödie | 21.00

Ev. Stadtkirche | Konzert zum Jahresausklang | Vivaldi/Tschaikowski u. a. | 19.30

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 18.00 + 21.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 17.30 + 21.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 18.00 + 21.00

Kammertheater | Dinner for One | 17.00 + 21.00

Konzerthaus | Show Must Go On - Tribute to Freddie Mercury | 16.30 + 21.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 18.00 | Die Känguru-Chroniken | 21.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

St. Stephan | Festl. Silvesterkonzert | J. Böcherer (Trompete)/P. Fritz-Benzing (Orgel) | 22.00

Tollhaus | Schlussstück | Varieté | 21.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Festl. Silvester-Gala | Kristīne Opolais (Sopran)/Pavel Černoch (Tenor) | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Silvester Dinner Ball | Les Brünettes/Thilo Wolf Big Band u. a. | 19.00

Prot. Kirche Kapellen-Drusweiler | Bach zu Silvester | F. Meierott (Violine) | 17.00

Stadthalle HD | Philharmonisches Orchester HD | Rossini/Bellini/Verdi u. a. | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der nackte Wahnsinn | 19.30

St. Peter Bruchsal | Silvesterkonzert | 21.00

Theater Baden-Baden | Bella Figura | von Y. Reza | 19.00 | Dinner For One | 22.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Silvester Gala Cantina Royal | 19.00