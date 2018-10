05.11.2018

Club/Live Musik

Das Sandkorn | 10 Jahre Hemingway Lounge: Jazz Ensemble Ba-Wü | 20.00

Die Stadtmitte | New Noise: Elder/Desert Tree House | Stoner | 19.00

Jazzclub im Jubez | Jamsession | 20.00

Judy’s Pflug Durlach | Buchi trifft Oliver Heydenreich (The Flames) | 20.00

Substage | Our Last Night & Support | Post-Hardcore | 18.45

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Elena Mindru Quartett & Adam Baldych | 20.00



Bühne/Klassik

Scruffys Irish Pub | English Comedy Nite | 19.00

Region

Stadthalle Germersheim | Der Gangster und die Nervensäge | Komödie | 20.00

Theater Baden-Baden | Festakt für Ivan Turgenev | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Palaver | Verfolgung wegen Homosexualität kein Asylgrund? | Podium | 20.00

Kohi | Lesung Süd: Serverland | Josefine Rieks | 20.00

Messplatz | Mess’ | Wirtshaus-/Stubenmusik | 14.00