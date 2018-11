01.12.2018

Club/Live Musik

AKK | Headbangers’ Rites: Midnight Prey/Vulture u. a. | 19.00

Alte Hackerei | 60s Twist Freakout | DJ Ugly Robin | 22.00

Die Stadtmitte | Massendefekt/Killerpilze | 19.00 | DJ Beatgee (Mixed) | 23.00 | Neon 6: Markus Kleemann/Max Hügel | 23.30

Dorfschänke | Cobra Express | Surf/Rock’n’Roll | 21.00

Gotec | Sector One | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | A Cappella Market: Double Q | 11.30

Jubez | Klaus Major Heuser Band | 20.00 | Tanzbar DJ Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

MultiKulti | Latin X-Mas | DJ Prestige Latino | 22.00

Scruffys Irish Pub | Jenny Never | 20.00

Tempel | Lisa Bassenge Trio | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Magnolia | 20.30

ZKM | Detroit Only: Kevin Saunderson/Shahrokh Dini/Eros & Ninja/Thomas Brand | 22.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Les Brünettes | The Beatles Close-Up | 20.00

BadnerHalle RA | Echoes performing the music of Pink Floyd | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | PhatKat | Blues/Rock | 20.30

Maimarkthalle MA | Toxicator: Amentis/Art of Fighters/F. Noize/Frontliner/Villain u. a. | Hardtechno | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Greyhound’s Washboard Band | 20.30



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Bühnensprung Impro-Krimi | 20.00

Altkath. Kirche | Turn darkness in to light | KIT Kammerchor/S. Fritz (Orgelpositiv)/A. Scheyhing (Violone) | Bach-Motetten | 20.00

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Hänsel & Gretel | ab 6 J. | 15.00 | Der stärkste Mann der Welt | Komödie | 19.30 | Liebe und Zukunft | AIDS-Hilfe-Benefizgala + Aftershowparty | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Weihnachten bei Opa Franz | ab 4 J. | 11.00 | Ritter Rost | ab 5 J. | 16.00

Regierungspräsidium | Vorfreude ist die schönste Freude | Theater ab 4 J. | 14.00

Schloss Gottesaue | Aschenputtel | Musiktheater ab 5 J. | 17.00

Tollhaus | Harald Hurst & Gunzi Heil | 20.00

Region

Ev. Stephanuskirche Königsbach-Stein | Aurelius Sängerknaben Calw/Südwestdt. Kammerorchester PF | Bach/Telemann u. a. | 19.00

Exil-Theater Bruchsal | Adel verpflichtet | Krimikomödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Beethoven: Missa solemnis | 18.00

Figurentheater PF | Post von den Weihnachtswichteln | ab 4 J. | 15.00

Gemeindesaal Lichtenberg | Isabelle Grussenmeyer/Thomas Etterlé/Adrien Geschickt u. a. | Mundart-Abend | 18.00

Lutherkirche Bruchsal | Barbara Dennerlein (Orgel) | Jazz | 19.00

Museum LA8 Baden-Baden | Heitere Wilhelm Busch-Revue | 17.00

Palatin Wiesloch | Chako Habekost | 20.00

Reithalle RA | Die Goldene Gans | Theatermärchen ab 5 J. | 14.00 + 16.00

Rosengarten MA | Symphonic Rock in Concert | 20.00

Schloss Neuenbürg | Vom Engel, der immer zu spät kam | Figurentheater ab 4 J. | 15.00

Schloss Schwetzingen | Die Kakaokantate | concierto münchen/münchner puzzletheater | ab 6 J. | 16.00

Schmuckmuseum PF | Ballett: Perfekt unperfekt | Theater PF | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

St. Georg Spöck | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Theater Baden-Baden | Lehman Brothers | 18.00

Theater HD | Don Karlos | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Carmen | Ballett Basel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Ampersand Malgrund | B. Waldschmidt, Vorführung | 11.00/14.00

Innenstadt | Lange Einkaufsnacht (bis 22.00)

Kinemathek | Die Legende der Prinzessin Kaguya | ab 8 J. | 14.00 | Everyday Life in a Syrian Village | Syrien, UT | 17.00 | Sandstern | B/D/LUX | 19.00

Lutherkirche | Adventsbasar | 14.00

Maribelle (Waldstr. 81) | Adventsausstellung | 11.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent: Kunst & Handwerk | 11.00

Rathausgewölbe Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Sinne schärfen (ab 5 J.) | 15.00 | Jung sterben ist auch keine Lösung | 19.30 | Flugfedern | 20.15

Romy Ries Concept Store | Genussbeziehungen-Weinberatung | 14.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

ZKM | Was ist Open Hardware? | Diskussion | 16.00

Region

Altes Volksbad MA | Die Fahne der Wünsche | Tijan Sila, Lesung | 20.30

Bürgerhaushof Winden | Adventsmarkt

Bürgerzentrum Bruchsal | Hobby und Kunst Austellung | 11.30

Bundschuhhalle Untergrombach | Skibasar | 12.00

EMMA-Kreativzentrum PF | Schöne Bescherung | Designmarkt | 11.00

Gedok-Galerie HD | Kunst to Go: Kleine Formate zu kleinen Preisen | 11.00

Gernsbach-Staufenberg | Nikolausmarkt | 14.00

Oberotterbach | Salomea-Christkindelmarkt

Phönixhalle Stuttgart | Schöne Bescherung | Designmesse | 11.00

Plätzel/Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 14.00

session Walldorf | Focusrite Recording-Workshop | Dankmar Klein | 15.00

Wein-/Sektgut Wilhelmshof Siebeldingen | Verkostung | 11.00 + 14.00 + 16.00