01.02.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/Uno Dos | 23.00

Gotec | Move | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Gapp/Fiehn/Obleser/Kaltenbach | 11.30

Jubez | Sean Treacy Band | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Stringtime | Gypsy Swing/Acoustic Music | 20.00

P8 | Entropy & Support | 21.00

Substage | Ü40 Party | 21.00

Tempel | Bändi | Finnischer Tango | 20.00

Tollhaus | Füenf | A Capella | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Badner Halle RA | We Salute You – Tribute to AC/DC | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Falk Zenker (Gitarre) | 20.00

TV Gimmeldingen | Wunderbuntd | Rio-Reiser-Nacht | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Pelleas und Melisande | Operngala | 19.00 | Frauensache | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

Kohi | Open Mic | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Lutherkirche | Kindermitsingkonzert | 16.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 16.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Schloss Gottesaue | Familienkonzert | Anna Zassimova (Klavier) | Dvořák/Beethoven/Prokofjew | 11.30 | Preisträgerkonzert | Jugend musiziert – Regionalwettbewerb K’he | 16.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Tanznacht | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Jonas Kaufmann: Mein Wien - eine Hommage | 18.00

Historisch Antik Ötigheim | Clown Calvero: AllerTageAbend | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Stadtkirche Bruchsal | Atelier der Künste: Liturgisches Ballett | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Der große Böse Fuchs | Kinderclub U12 | 16.00 | Poetry Slam: Art Bankett | 20.00

Theater HD | Eröffnung Festival Adelante | 18.30 | La flauta mágica | 18.30 | Party | 22.00

Zwinger HD | Adelante: Casa Calabaza | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Wenn die Gondeln Trauer tragen | 21.15

Modehaus Carl Schöpf | Dresscodes für Kommunion und Konfirmation | Gespräch/Talk | 19.30

Tollhaus | Andere Kinder haben auch schöne Eltern | Sebastian Lehmann, Lesung | 20.00

vhs | vhs-Elterntag | Entspannt erziehen/Erziehung macht Spaß | Vortrag/Workshops | 13.00

Region

Südpfalz-Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Skandinavien zu Gast (bis 1.00)