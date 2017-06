01.07.2017

Club/Live Musik

AKK | Bandcontest | 20.00

Alte Hackerei | Balkan Beats | 22.00

Dörfle | www.eckkultur.de | Kulturelles Altstadtfest | 14.00

Fettschmelze | Andreas Köhler/Jago & Hendrik Vogel | 23.00

Gotec | Sebastian Groth/Matt Mus/Ben Dust | Techno | 23.00

Gutenbergplatz | Lindenblütenfest | Two Minds | Jazz/Pop | 10.00 u. a. | Inside Out | 19.30

Hemingway Lounge | Jazz Market: HfM-Jazzensemble | 11.30

Iuno | DJs Gin Ki Moon/S.U.R. | Electronica | 22.00

Kohi | Open Mic | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Burg Neuleiningen | 50th Anniversary Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.00

Kurgarten Baden-Baden | AllAboutJazz Big Band | 12.00 | David Whitley & Band | 19.00 | The Magic of Santana | 20.30 u. a.

Malsch | Türk. Kulturfest | Marco Augusto & Gerd Pfeuffer (sax) | 15.00

Stadtgarten Bühl | Fest der Kulturen

Villa Ludwigshöhe Edenkoben | Palatia Jazz: Dock In Absolute | 19.30 | Jacob Young, Trygve Seim & Marcin Wasilewski Trio | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Small Town Boy | 19.30 | Kammerkonzert: Fröhliche Werkstatt | Strauss | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Johanniskirche Südstadt | Glaube, Hoffnung, Liebe | 10 Jahre Vokalensemble Chorioso | Schütz/Reger u. a. | 19.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 54 J. | 16.00

Roter Punkt | Kunst in Schaufenstern | Staatstheater: Inschrift Heimat | 12.00 | Akte Luftballon | 19.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15

Seebühne Zoo | VoKals – Nachwuchswettbewerb für Kinder-/Jugendchöre | 13.00

Schlossgarten | Effekte: Augmented Reality Show | 14.40 + 16.20 | Duell der klugen Köpfe | 17.30 | Science Slam | 19.00 | Zukunftsnacht | 21.30

Schloss Gottesaue | PreCollege Tag mit Frank Dupree | 11.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

Region

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Curtains – Vorhang auf für Mord | Musical | 19.30

Freilichtbühne Ötigheim | Luther | Schauspiel | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Der eingebildete Kranke | Komödie | 20.30

Heiliggeist-/Peterskirche HD | Chorfest Baden | 19.30

Kloster Maulbronn | Maulbronner Kammerchor | Homilius/Brahms/Bruckner u. a. | 20.00

Rathaus Speyer | Musikfest Reformation mit Mendelssohn | 15.00 + 19.30

Schloss Ettlingen | Lysistrata | Komödie | 20.30

Schloss HD | Das Wirtshaus im Spessart | 20.30

Theater BAD | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00

TKV Untergrombach | Alice im Wunderland | 19.00

Villa Wieser Herxheim | Klassik im Park: Delicatessen | Harmonic Brass | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar | 9.00

Atelier für Plastisches Gestalten (Gartenstr. 79, HH) | 10 Jahre Jubiläumsausstellung | Kassandra Becker/Susanne Adler/André Alexy u.v.a. | 10.00

Galerie Hess | Rote Rosen für die Damen | 10.00

Gedok | Tag der Offenen Tür | 14.00

Innenstadt | StadtFenster: Kunst in den Schaufenstern | Eröffnung

SSC Waldstadt | 50 Jahre SSC | Sportwochenende + Dt. Freestyle Frisbee Meisterschaft

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Uhlandstr. Weststadt | Haus-/Hof-Flohmarkt | 9.00

Weiherhof Durlach | Menschen-Kicker-Turnier

ZKM | Raindance. Research an Development in Video Art and Media Ecology | Symposium | 10.00 | Klanglandschaften entlang des Rheins | Audiovisuelle Präsentation | 16.00

Region

Begegnungen und Mobilität am Rhein | Eröffnung | www.pamina-rheinpark.org | 15.00

Altes Zollhaus Lauterbourg | 15 Jahre Verein FemmesPaminaFrauen | 14.00

Bretten | www.peter-und-paul.de

Bruchsal | Stadtflohmarkt | 8.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Festival der Lebensfreude | 10.00

EMMA Kreativzentrum PF | Sommerfest

Gemarkung Sonnenberg Schweigen-Rechtenbach | Weinevent: grenzenlos-wein

Le Vaisseau Strasbourg | Bienenwochenende | 10.30

Obergrombach | Sommerfestival Sängerbund | 20.00

Schloss Neuenbürg | Jim Knopf und Emma die Lokomotive | Workshop ab 6 J. | 14.00

Schmuckmuseum PF | Lust auf Schmuck | Verkaufsausstellung | 11.00

Winzerhof Bregler Sulzfeld | Weinfest