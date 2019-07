10.08.2019

Club/Live Musik

AKK | Dirty Thirty Festivität | 18.00

Alte Hackerei | 60s Twist Freakout | DJ Ugly Robin | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/Endless (Drum’n’Bass) | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Schlossplatz | Goldene Gitarre/Tribut an Carl Benz Preview

Scruffys Irish Pub | Bolonow Brawl | Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 23.00

Region

Ehem. Synagoge Wallhausen-Michelbach/Lücke | Valeriya Shishkova/Duo Di Vanderer | Weltmusik | 18.00

Europaplatz Bühl | Hotel Bossa Nova | World Jazz | 20.00

FC Germania Eggenstein | Rock am Wald: Endeffekt/Captain Supersport/Gablonzky Beat/Madhouse u. a. | 16.00

Giesen See Hochstetten | Pirate Beach: Anthony Rother/Super Flu/Juliet Fox/Prismode b2b Solvane/Brain Theater/Frische Ernte/Kitchen Tunes u. a. | 11.00

Kurpark Baden-Baden | Milonga | Tango Cariño | 20.00

Steinbruch Haardt Neustadt | Malina Moye & Stevie Wonder Band/Time Out | Rock’n’Soul | 19.00

Sportplatz Finkenbach | Guru Guru/The Crazy World of Arthur Brown/Lazuli/Adesa u. a. | 15.00

TauberPhilharmonie Weikersheim | Julian Bliss Septet | Tribute To Benny Goodman | 19.30



Bühne/Klassik

Musikhaus Schlaile | Die eitle Eule und die gelbe Maus | ab 3 J. | 10.30 | Der freche Hase | ab 5 J. | 13.00 | Wu Wu Ming und das Geheimnis des Glücks | ab 6 J. | Musikal. Mitmachtheater

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Region

Burg Trifels Annweiler | G. Nova (Flöte)/C. Piastra (Gitarre) Paganini/Ravel u. a. | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Die Räuber | 19.30

Klanghof Impflingen | Intermezzo für Körper, Seele und Geist | Gesundheitsvorträge + Musik | 17.00

Schloss Ettlingen | Magier Colas | Kinderoper | 11.00 + 15.00 | Der Mann von La Mancha | 20.30 | Geisterschloss (Promenade) | 23.00

TKV Untergrombach | Drei Männer im Schnee | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Strände der Agnès | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Bohemian Rhapsody | 21.00

Region

Hof des Kulturforums RA | Kinosommer: Bohemian Rhapsody | 21.00

Innenstadt PF | Bertha Benz Fahrt | Oldtimer-Rallye/Rahmenprogramm | 10.00