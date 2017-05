10.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Eucor Festival | 17.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Gotec | 6 Jahre Lost in Time: Hidden Empire/Deniz Bilgic u. a. | Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | HfM: Saxophon/Klarinette | 11.30 | Abschlusskonzert Meisterklasse Jazzgesang | 20.00

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Grizzly & Friends | 20.00

Kohi | Die Sonne | Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Disco Fever | 23.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 20.00

Substage | Ü30-Party | DJ H2O-Lee | 21.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Dead Man’s Boogie/Modeste/Gino in the Bottle u. a. | 20.00

Flugplatz Offenburg | Kamehameha Festival | Claptone/Cro/Gregor Tresher/KMN Gang/Matthias Tanzmann/Pan-Pot u. a. | 10.00

Gartenschau Bad Herrenalb | milou & flint | Singer/Songwriter-Pop | 19.00

Karlstorbahnhof HD | The End of Music: Festival of Dark and Heavy Sounds | Wreck/Hester/Moribund Mantras/Farce/Schammasch | 16.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | PhatKat | 20.30

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Fat Freddy’s Drop | 18.30

Villa Böhm Neustadt | Palatia Jazz | Sebastian Studnitzky KY Quartett | 19.30 | Lars Danielsson Group | 21.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Father & Son | Country/Folk | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Siegfried | 17.00 | Antigone | 19.30 | Angriff auf die Freiheit | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die 40 Räuber | ab 5 J. | 15.00 | Russisch Roulette | 20.00

Sandkorn | Justin Peter | Hardcore-Standup | 20.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 19.30

Exil Theater Bruchsal | Annamateur & die Beuys | 20.00

Festspielhaus BAD | Stacey Kent und Quatuor Ebène | Brazil | Jazzgesang | 18.00

Hufeisen Germersheim | Musikschultag | 14.30

Schüttekeller Bühl | Best of Offene Bühne | 20.00

Theater BAD | Anatevka | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Mumins an der Riviera | ab 6 J. | 15.00 | Birdwatchers | I/Brasilien, dt. UT | 19.00 | Das Land der Heiligen | I, dt. UT | 21.15

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Rotkreuz-Tag

Marktplatz Bretten | Oldtimer Rallye Bosch Vino Miglia