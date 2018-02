10.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Bloodlights + Support | 21.00

Café Nun | ArtNight: Es wird wild | 18.30

Dorfschänke | Steve Cherry Ensemble | 21.00

Fettschmelze | Club: LNS | 23.00

Gotec | Niereich/Torsten Kanzler/No.Dolls | Techno/Hardtechno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz/Swing Market: Swinging Grooveties | 11.30

Kohi | Love Songs | New Wave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Boden/Swon/Cortarmao | Blackgaze/Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Folk Abroad | Folkrock | 20.00

Substage | Reaching 62 F | Postrock | 20.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz/Soul Jah Tribe Intl. | Reggae/Dancehall | 23.00

Tempel | Superfro | House Jazz | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | Susanne Rees/Jürgen Ferber | Liedermacher | 20.00

Karlstorbahnhof HD | La Nuit Bohème: Whiskydenker/DJs | Swing | 22.00

Kulturhalle Remchingen | Power! Percussion | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | Mr. M’s All Stars/Fola Dada/Kim Sanders/Peter Fessler u. a. | 20.00

Maimarkthalle MA | Kraftklub/Faber | 20.00

Neustadt | Tour de Kneip | 20.00

SAP Arena MA | Peter Maffay – MTV Unplugged | 20.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Klangkomplizen | 21.00

St. Michael Ötigheim | Modern Church Band & Voices | Gospel/Pop | 19.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Zervas & Pepper | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Simon Boccanegra | 19.00 | Der goldne Topf | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

Freie Waldorfschule Waldstadt | Wechselhafte Zeiten | Komödie | 8b-Theaterprojekt | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | Schwarze Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Konzerthaus | Die Nacht der Musicals | 20.00

marotte Figurentheater | Die Blattwinzlinge | ab 4 J. | 11.00 | Hänsel und Gretel | ab 5 J. | 15.00 | Unter Artgenossen | 20.00

Stephansaal | Die Musikstadt Hamburg | Junge Philharmonie | Brahms/Mahler u. a. | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Gardi Hutter | Clownstheater | 20.00

ZKM | Stockhausen zum 90. | Poles | 20.00

Region

Bürgerhaus Steinweiler | Theaterstück zum 1050. Dorfjubiläum | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Congress Centrum PF | Willi Weitzel erzählt Hänsel & Gretel | Südwestdt. Kammerorchester PF/Solisten | 19.00

Figurentheater PF | Traumgefährten | 20.00

Grundschule Kleinsteinbach | Vernissage der Kunst-AG | 17.00 | Momoreska Kathrin Beddig | Musik für Flöten/Klavier/Darabukka | 18.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Ladies Classic Quartett | 19.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Die Heinz-Erhard-Revue | 20.00

Kraichgauhalle Bad Schönborn | BLB: Der Prinz und der Bettelknabe | 17.00

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail | 20.00

Schloss Ettlingen | In der Klemme | Komödie | 20.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Der Steppenwolf | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Stephen King, Misery | 19.30

Theater BAD | Sonny Boys | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Book & Bake Sale | 10.00

DHBW | Tag der offenen Tür | 9.30

Jubez | The Show – Streetdance Contest | 15.00

Keramikatelier Jutta Becker (Marienstr. 57) | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Kinemathek | Frühlingsgefühle | 15.00 | Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? | 17.00 | Furusato – Wunde Heimat | dt. UT | 19.00 | Per Song | dt. UT | 21.15

Kohi | Stefan Wäldele | Kunst-Vernissage | 19.00

ZKM | Erweiterte Sprache | J. Donguy, Lesung digitale Poesie | 15.30

Region

Gräfenberghalle Freckenfeld | Flohmarkt | 12.30

Keramik Christine Hitzblech Spöck (Siedlungsstr. 28) | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Treff: Lesung ab 4 J. | 10.30