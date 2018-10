10.11.2018

Club/Live Musik

AKK | 10 Jahre Schlonz Physik | 20.00

Alte Hackerei | The Lombego Surfers | 21.00

Die Stadtmitte | DJs Pneumatix/Tantum | 23.00

Dorfschänke | Old's Cool | 20.00

Gotec | Marika Rossa u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | balkan/swing market: Chupchik | 11.30

Hermann-Ringwald-Halle Wolfartsweier | Caricia Salsa-Fiesta | 20.00

Jubez | Pavlov’s Dog | 20.00

Kohi | Treptow | Indierock | 21.00

Lottis Traum | Oh Sleep | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Mess’ | 14.00 | Die Wilden Engel (Partysound) | 19.00

Mikado | Bossa Nossa | 20.00

P8 | Twisted Chords Labelfest: Amen 81/Abfukk/Todeskommando Atomsturm/Helmut Cool/Empowerment u. a. | 17.30

Rock & Rollbar | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80’s Party | DJ Peter | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Sturdy Bluesband | 20.30

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Holger Görrißen | Leonard Cohen-Tribute | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Michael Raeder | Songpoet | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Argentinische Tango-Nacht | 21.00

Maimarktclub MA | Stahlzeit | Rammstein Tribute | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Beppe Gambetta (Gitarre) | 20.00

Schwarzes Schaf Ottenbronn | For Two | Abschiedskonzert | 20.30

Stadthalle Ettlingen | Folknacht: Trio Larsson Mayr/Bagad Kiz Avel/The Fourth Moon/Hotel Palindrone u. a. | 19.00

Stadthalle HD | Enjoy Jazz: Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu | 20.00

Soundcheck One Waldbronn-Neurod | Jadish/Sons of Sounds/Vanish/Sweeping Death/Stagewar/Thorium u. a. | Metal Festival | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Hänsel und Gretel | ab 6 J. | 18.00 | Love Is A Battlefield | 19.00 | Willkommen | Komödie | 19.30

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | The Way of Love | Impro Waschsalon | 20.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Notaufnahme | Schwarze Grütze | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Lutherkirche | Festkonzert Te Deum zur Wiedereröffnung der Lutherkirche | Lutherana/Solisten | Bach/Charpentier u. a. | 19.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Django – Die Rückkehr | 20.00

Schloss Gottesaue | Heinz-Kunle-Wettbewerb Streichquartett | 10.00

Tollhaus | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00 | Ralph Ruthe | Comedy | 20.00

Wohnstift Rüpurr | Ieva Dudaite (Klavier) | 18.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Ensemble Cantabile Heidelsheim | 19.30

Festhalle Schützingen | Wia’s Leba so spielt | Kaos Plus Duo, Musikcomedy | 20.00

Figurentheater PF | Hans im Glück | ab 4 J. | 15.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Agnetha’s Affair | ABBA-Tribute | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Chako Habekost | 20.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Stadtkirche Bruchsal | Jüd. Kirchenmusik des 19. Jh. im Dialog mit Klezmer | 19.30

Tellplatz-Casino Ötigheim | Stückwerk II | Verse | 20.00

Theater Baden-Baden | Herzsprünge | 20.00

Theater HD | Don Pasquale | von G. Donizetti | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | The Great Tamer | 19.30

Zwinger 1 HD | Kluge Gefühle | von M. Zaree | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

boesner Künstlerbedarf | Das boesner Fest der Farben: Vorführungen/Live-Musik/Weinprobe u. a. | 10.00

Café Nun | Fahrerflucht | Live-Hörspiel | 20.00

Hermann-Jung-Haus | Kunst in Alb-Südwest | 10.30

Ev. Stadtkirche (Taufkapelle) | Autorengruppe beschriftet: Lesung zum Thema Mut | 19.00

ibz | Int. Kinder-/Jugendschachturnier | 10.00 | Share: Audiovisuelle Meditation | 19.00

Kohi | Revolution ist mehr als eine rote Fahne | Ausstellungseröffnung | 19.00

Messe | Tierisch Gut | Messe für Hund/Katze/Aquaristik | 9.00

Naturkundemuseum | Tag der offenen Tür | 10.00

Schloss | Sounds of Revolution | Klangführung | 16.00

Schmuckatelier Egger (Uhlandstr. 8) | Ceramic Art/Schmuck-Unikate | 10.00 | Double-Q (A Cappella) | 13.00 | www.schmuckatelier-egger.de

Yoga Vidya Zentrum | Harmonium spielend lernen | 10.00

ZKM | ARD Hörspieltage

Region

Parc Expo Wacken Strasbourg | résonance(s) | Salon européen des métiers d’art | www.salon-resonances.com | 10.00

Schloss Schwetzingen | Buchmesse | 11.00

Museum LA8 Baden-Baden | Wilhelm Busch - Ein scharfer Beobachter der Gesellschaft | Vortrag | 17.00