11.02.2017

Club/Live Musik

AKK | Alu-Wüste | 20.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | 10er-Eis | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Gotec | Dstrct X (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Kohi | The Seducers | Garage-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rock & Rollbar | Max Rubadub/Conqueraw Sound/Partisan Politrickz | Reggae/Dancehall | 23.00

Substage | Ü-30-Party | 21.00

Tollhaus | Hannes Wader Live | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Shakin’ Cats | 19.00

Z10 | Bat Metal Party | 21.00

Region

Alte Feuerwache MA | Che Sudaka/Disko Esperanto | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Musik Böhmer and his Concertina from Hell | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Jörg Hegemann Boogie Trio | 20.00

Theater HD | Adelante-Party | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Walküre | Operngala | 16.00 | Hamlet | 19.30

Insel | Die Weibrations | 19.00

Jubez | Lisa Fitz | Kabarett | 20.30

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00 | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 19.00

Melanchthon-Luther-Gemeinde Durlach-Aue | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 20.00

Mikado | Max und die Käsebande | mit dem MikadoKinderChor | 16.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

vhs | Die demokratische Dekadenz | Seniorenkabarett | 16.30

Region

BadnerHalle RA | Aschenputtel | Musical | 15.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Bruchsaler Tanznacht | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Im Sternbild der Ukulele | Mike und Frau Kräutle in Fahrt | 20.00

Exil Theater Bruchsal | Sascha Korf | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Traumgefährten | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Stadtparkhalle Bretten | Peter Lehel & Big Band | Jazz | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Grönholm-Methode | 19.30

Theater Baden-Baden | Nathan der Weise | 20.00

Theater HD | Adelante | Eröffnung Iberoamerikanisches Theaterfestival | 17.00 | A Tragédia Latino-americana | Brasilien, dt. ÜT | 18.30

Zwinger HD | Donde viven los Bárbaros | Chile, dt. ÜT | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Quatsch und die Nasenbär-Bande | ab 6 J. | 15.00 | Sparrows | Island/DK/Kroatien, dt. UT | 19.00 | Nick Cave: 20.000 Days On Earth | GB, dt. UT | 21.15



Region

Kongresshaus Baden-Baden | Deutsche Wellnesstage | 10.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00