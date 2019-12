11.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | One Life Celebration | 22.00 | Pneumatix (Mixed) | 23.00

Gotec | Ixtrem | Hardcore/Frenchcore/Tekk) | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market & More: La Valse & Friends | 11.30 | Louise Lotte Edler & Gäste | 20.00

Iuno | DJ Peter Gohge | House/Disco | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Blues for Frets | Akustik-Blues | 20.00

Substage | Laut & Kantig-Party | DJane Christiane | 22.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bundschuh Untergrombach | Mangold/Vielsaitig | Hospiz-Benefiz | 18.00

Löwensaal Nöttingen | Zamma – märchenhaftes Glück | Sigi Gall/Chessy Czesnat | 20.00

Saalbau Neustadt | Axel Prahl und das Inselorchester | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Claus Boesser-Ferrari/Volker Schäfer | Guitar Meeting | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Der Nussknacker | 15.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 19.30

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Bereit sein ist alles | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Reusch rettet 2019 | Stefan Reusch | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kohi | Open Mic | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Schloss | Beethoven, wie ihn keiner kennt | Tonkünstlerverband-Neujahrskonzert | 19.30

Tollhaus | Chako Habekost | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Witz vom Olli | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Musical Highlights | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Hélène Grimaud (Klavier)/Bamberger Symphoniker | Mozart/Beethoven | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Kunst | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Lußhardthalle Hambrücken | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | 19.00

Schloss Schwetzingen | Die getreue Alceste | Oper von G.C. Schürmann | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Glühweinrave | 14.00

Kinemathek | Jeannette – Die Kindheit der Jeanne d’Arc | 19.00

Tollhaus | Attac-Kongress: Seele und Gesellschaft in neoliberalen Zeiten | 14.00

Region

Thalia Ettlingen | Wild und Wunderbar – Freundinnen sind bessere Schwestern | Ilona Einwohlt, Lesung ab 10 J. | 16.00

TRIWO Technopark Bruchsal | Trauevent: Hochzeits-/Festmesse | 10.00