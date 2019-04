11.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 12 Jahre Alte Hackerei | 100Blumen/Chefdenker/Hausverwaltung | 20.00

Café Nun | Kliffs | Pop | 20.30

Die Stadtmitte | Wunder-Kreativmarkt | 14.00 | Weekend-Vibes (Mixed)/Designparty Frame It: Patenke/Jandee u. a. (Techhouse) & LJ Black Out | 23.00

Dorfschänke | Goodlinde | Akustik-Quartett | 21.00

Festhalle Durlach | The Doors Alive | 20.00

Gotec | Fullmoon Party | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Kama Kollektiv Quartet | 11.30

Iuno | DJ Stean | Hip Hop/Beats | 22.00

Jubez | Desasterkids/Arktis | Metalcore | 20.30 | Tanzbar | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Yass/AACKR | Noiserock/LoFi/Postpunk | 20.00

Tollhaus | Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss begleiten | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Grüner Baum Ottersweier | Holger Görrißen | Tom Waits-/Leonard Cohen-Tribute | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Ally The Fiddle | Progressive Violin Metal | 20.00

Stadthalle Kandel | Quiet Lane | Folk/Akustik Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 19.30 | Ladies First | 19.30

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Fabian Strahl & Hannes Freytag | Zaubershow | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Mit den Waffen meiner Frau | Konstantin Schmidt | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kohi | Magic Marshmallows Improtheater | 21.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der … | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 18.00

Tempel | ShadoW | Tanztribüne | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Bruchsal | 19.30

Carl-Bosch-Haus Maxdorf | De edle Wilde | Chako Habekost | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Tell | Theater Szenario | 20.00

Exiltheater Bruchsal | Schwester Cordula liebt Groschenromane: Elisabeth – Mutterherz aus Eis | 20.00

Figurentheater PF | Die Froschprinzessin | ab 6 J. | 15.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD | Robin Hood | Kleine Bühne Landau | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Murzarella Music Puppet Show | 20.00

Kulturhalle Remchingen | TKKG – in aller Freundschaft | Theater ab 8 J. | 18.00

Kupferdächle PF | Hercules! | Junge Bühne 31 | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | European Dance Award | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Clara | Kammeroper von Victoria Bond | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Kinemathek | Der Boxer und der Tod | CSSR, dt. UT | 17.00 | Kleine Germanen | 19.00 | Ray & Liz | GB, dt. UT | 21.15

Modehaus Carl Schöpf | Alles neu macht der Mai | Talk | 14.30

Romy Ries Concept Store | Maiglöckchen/Mai-Bowle/Mai-Cashmere (Uli Fabry Modedesign) | 11.00

vhs | Das Freitagsinterview | Sigrid Kleinsorge/Robert Besta | 18.00

ZKM | Hack & Söhne Hackathon | www.hackundsoehne.de

Region

Hambacher Schloss Neustadt | Pfälzer Lagen Art | Weinmesse: Terroir | 12.00

Innenstadt Bruchsal | Hoffnungslauf | 15.00

Museum Herxheim | Rollenspiel für EinsteigerInnen | 18.00

Reithalle RA | AugenBlicke N°3 | Moderne Malerei | 10.00

Residenzschloss RA | Street-Food-Tour | 12.00