11.11.2017

Club/Live Musik

AKK | Skat und Bockbier Schlonz | 14.00

Alte Hackerei | NH3 + Cocktailbar | 22.00

Dorfschänke | Katakombe-Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Festhalle Durlach | Altan | Irish Folk | 20.00

Fettschmelze | DJ Fett Burger | 23.00

Gotec | Supe Flu/Bebetta u. a. | House/Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Kohi | Angelika Express/Juniique | 21.00

Kranz Durlach | Reindeers | Rock’n’Roll | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Ensemble Pio | Klezmer | 20.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Juleson: Taschen + Accessoires (Vernissage) + Tex Dixigas (Musik) | 14.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz & Guests | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Three Sheets T’Wind | Folkrock | 20.00

Substage | 80s Party | 21.00

Tollhaus | Wolfgang Haffner & Band | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Sir Waldo Weaters | Soul | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | La Nuit Bohème | Alice Francis live | 22.00

Bühl | Jazztival: Kneipen-Night | 22.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jazztival: Masterclass | 11.00 | Gala Night | Wolfgang Muthspiel Trio/Yellowjackets | 19.30

Christuskirche MA | Enjoy Jazz | Django Memories Quartet feat. Biréli Langrène | 20.00

Hufeisen Germersheim | Marco Augusto & Band | Italo-Pop | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | No Sugar No Cream | 20.00

Max Grundig Klinik Bühlerhöhe | Jazztival: Tea Time Jazz | Wollasch & Fonseca | 16.00

Pfarrheim St. Bernhard Durmersheim | Hardtchor | A Cappella | 19.30

Schüttekeller Bühl | Jazztival: Jazzband Coaching | 13.00 | East Drive feat. Vitaliy Zolotov | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Folknacht | Duo Crawford Palm/Kalakan/Topette | 19.00

USM Bühl | Jazztival: Jazz-Brunch | Bigband Brass & Fun, Sand/Wollasch/Fonseca | 11.00

Weintorsaal Schweigen-Rechtenbach | Holger Görrißen | Leonard Cohen-Tribute | 20.00

Zum Wilden Hirsch Mörsch | Danny & Marco | 20.45



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | La Traviata | von Verdi | 19.00 | Nowhere Out | 19.30

Freie Waldorfschule Waldstadt | Einer flog über das Kuckucksnest | Theater | 20.00

Hermann-Jung-Haus Graf-Rhena-Str. 20a | Kunst in Alb-Südwest | 10.30 | Benefizkonzert | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

Jakobustheater | Alte Schachteln | 18.00

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00 | anschl. Tanzbar

Kabarett in der Orgelfabrik | Wir schweifen app | Markus Kapp | 20.15

Kammertheater | Aufguss | 19.30

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Tollhaus | Horst Evers, Kabarett | 20.15

ZKM | Klangdomkonzert | Chantler/Oikawa/Jelinek | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabaß | 19.30

BadnerHalle Rastatt | Heißmann & Rassau | Kabarett | 19.30

Casino BAD | Meisterkonzerte | To a Nordic Princess | 11.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Demut vor deinen Taten, Baby | 20.00

Festspielhaus BAD | Herbstfestspiele | Philippe Jaroussky (Tenor) & Ensemble Artaserse | 18.00

Haus am Westbahnhof LD | M. Kappis (Oboe)/Ellen Becht (Klavier) | Mozart/Ravel u. a. | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 20.00

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Sinfonieorchester | 20.00

Theater BAD | Seide | mit J. Król | 20.00

Theater HD | Dusk | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Borderline | Compagnie Wang Ramirez | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Ninon Hesse zähmt den Steppenwolf | Lit.-musikal. Soirée | 19.00

Boesner Künstlerbedarf | Herbstfest | 10.00

Burger Inneneinrichtung (Südl. Waldstr.) | Literatenrunde-Lesung | 13.00

Carl-Benz-Halle Mühlburg | Flohmarkt | 8.30

Naturkundemuseum | Tag der offenen Tür | 10.00

HfG/ZKM | ARD Hörspieltage

ibz | Internat. Kinder- und Jugendschachturnier | 10.00 | Share | Audiovisuelle Meditation | 19.00

Kinemathek | Louis & Luca und die Schneemaschine | ab 6 J. | 15.00

Rad + Tat (Südl. Waldstr.) | Von Karlsruhe nach Kapstadt | Astrid McMillian, Lesung | 14.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Schwedische Kindergeschichten | 14.00 | Poetry Slam | 20.00 | Papas Seele hat Schnupfen | Lesung + Musik | 20.15

Roter Punkt (Südl. Waldstr.) | Poetry Slam | 15.00

Schloss Gottesaue | Wettbewerb für SchulmusikerInnen | 10.00

Staudt (Südl. Waldstr.) | beschriftet | Lesung | 12.00

Region

Messe Strasbourg-Wacken | résonances | Europ. Messe für zeitgen. Kunsthandwerk | 10.00

SAP Arena MA | WWE | Wrestling | 19.30