12.08.2017

Club/Live Musik

Gotec | Sea Sand Open Air Afterparty | Techhouse/Techno | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Holi Festival of Colours | 12.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 19.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

FC Alemannia Eggenstein | Rock am Wald: Captain Supersport/Sons Of Sounds/No Sugar, No Cream/Peewee Bluesgang/Dire Strats | 16.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Elaiza & Band | 19.00

Kurpark Baden-Baden | Sommer-Milonga | Tango | 20.00

Place Herri Hans La Petite Pierre | Au Grès du Jazz | Airelle Besson Quartet | 17.00 | Nils Petter Molvaer Trio | 21.00

Stiftsgut Keyermühle Klingenmünster | Jazz-Festival | Johannes Engelhardt Trio | 18.00 | Tribute to George Gershwin & Cole Porter | 20.00



Bühne/Klassik

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 16.00

ZKM | Gilles Gobeil: Soul l’écorce des pierres – promenade | 20.00

Region

Burg Trifels Annweiler | Junges Bläserquintett | Mozart/Reicha u. a. | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

TKV Untergrombach | Der Fächer | Theater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Der kleine Zappelphilipp | ab 6 J. | 15.00 | Geraubte Küsse | F, dt. UT | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Zoomania – ganz schön ausgefuchst | 21.00

Region

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Animationen im magischen Licht

Kulturforum RA | Open Air Kino: Willkommen bei den Hartmanns | 21.15

Murginsel Gernsbach | Oldtimertreffen

Obst- und Gartenbauverein Obergrombach | Lichterfest | 16.00