12.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed) | 23.00 | Frame It (House/Techhouse) | 23.30

Gotec | Marc Reeve | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Julia Ehninger 4tet | 11.30 | Broken Heart | Willy de Ville-Tribute | 20.00

Jubez | Irish Folk Rock Festival #5 | Paddy Schmidt/Sean McGurrin/The Krusty Moors | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Blues for Frets/Lord Suspect | Akustiv-Rock/Blues | 20.00

Scruffys Irish Pub | Used | Rock | 20.00

Substage | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 22.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Funcoustic | 20.30

Region

Güldener Engel Hockenheim | Seán Treacy Band | Musikdinner! | 18.00

Reithalle RA | Bounce | Tribute to Bon Jovi | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Anna Bolena | Operngala | 19.00 | Europa flieht nacht Europa | 19.00 | Annette Postel/Gunzi Heil/Joe Völker | Musikkabarett | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

Konzerthaus | Night of the Dance | 20.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Tollhaus | Christian Ehring | Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Pinocchio – das Musical | ab 4 J. | 15.00

Festspielhaus Baden-Baden | Evita | Musical | 15.00 + 19.30

Kleine Bühne Ettlingen | Lieben – oder lieber nicht | Seniorenkabarett Graue Zellen | 20.00

Lußhardthalle Hambrücken | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Messplatz (Zirkuszelt) | Craftbeer Festival | 15.00

Region

Klanghof Impflingen | Alexandertechnik | Schnupperkurs | 10.00

Museum LA8 Baden-Baden | Einen Tusch für Wilhelm Busch | Nadine Kettler & Udo Barth | 17.00