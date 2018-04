12.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 11 Jahre Hackerei: Wonk Unit/The Murderburgers/Crim | 21.00

Dorfschänke | Green Village | Rock | 21.00

Fettschmelze | Tin Man | Acid | 23.00

Gotec | Harte Liebe: Minupren | 23.00

Hemingway Lounge | Indiepop Market | Nikki Forova | 11.30

Insel | Theaterparty: Just Superheroes | 19.00

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | New Bands Festival | Vorrunde | 19.30

Kohi | Carpet | Psychedelic Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Vokalensemble Crossover | Klassik/Pop/Jazz | 20.00

Rock & Rollbar | Selecta Martin’s Birthday Bash | Zapata Soundz/Still Smoka Hifi | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann Summer Sessions | Acoustic Rock | 20.00

Südstadt | Südstadtfestival | 13.00

Tollhaus | Anna Depenbusch | Jazz/Pop | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Wiesengelände dm-Arena | Hook Up Festival | Miami Yacine, Veysel, Luciano, Manuellsen & Micel O u. a. | 12.00

ZKM | #beethoven: Robert Lippok & Kaan Bulak | 20.00

Region

Akademiebühne EurAka Baden-Baden | Junge Bands-Festival | 18.30

Altes Volksbad MA | Kleister/Lampe | Hip Hop/Jazz | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Bluegrass Festival: St. Beaufort/Ila Auto/Sierra Hull/Peter Rowan & Red Wine | 17.00

Jazzhaus HD | Mario Fadani Trio | 21.00

Johannesplatz Bühl | Bluegrass Festival: St. Beaufort/Ila Auto | 11.30

Karlstorbahnhof HD | Girl Ray | 21.00

Kelter Bahnbrücken | Quadro Nuevo | Tango/Jazz | 20.00

Kupferdächle PF | Marz & die Bixtie Boys | 20.30

Löwenhof Bretten | Sean Treacy Band | 20.00

Schiltigheim | Elsass Rock & Jive Festival | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Terror | 19.30

Christuskirche | Orgelgeburtstag | Carsten Wiebusch, Messiaen: Orgelzyklen | La Nativité du Seigneur | 18.00 | Les Corps Glorieux | 20.00 | Livre d’Orgue | 22.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Du bist meine Mutter | 19.30 | Poetry Slam mit Stefan Unser | 20.15

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Wenn Fuchs und Hase sich Gute-Nacht sagen | ab 4 J. | 16.00 | FEM Improtheater | 20.00

Messplatz | Yakari und Kleiner Donner | Pferdeshow | 15.00 + 18.00

Schwarzwaldhalle | Die Teddy Show | 20.00

Tempel | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | Komödie | 19.30

Region

Alex Huber Forum Forst | Eure Mütter | Comedy | 20.00

Bruchsal | Eurofestival Zupfmusik

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Lästerschule | von R. B. Sheridan | 20.00

Gemeindezentrum Friedenskirche Kandel | Gospelchor Bretten | 19.00

Hagenau | www.humour-des-notes.com | Musikkabarett-Festival

Klosterkirche Maulbronn | Ensemble Classique: Brassissimo | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | European Dance Award | 19.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Rachmaninoff-Nacht | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: insel [innen] | Bürgertheater | 19.30

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30

Weingut Beck Oberotterbach | Cougar – Das Musical | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Vilja und die Räuber | ab 6 J. | 15.00 | Die lange Nacht von Francisco Sanctis | Argentinien, dt. UT | 19.00

Nun Kaffeehaus | Weinerei: Klenert Wein | 20.00

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

Substage | F18-Fototage: Fachmesse, Seminare, Workshops, Ausstellung | 13.00

vhs | Sigrid Kleinsorge: Das achte Zimmer | Lesung | 19.00

ZKM | Gulaschprogrammiernacht | Hackathon

Region

Bühl | Einkaufszauber | bis 24.00

Bürgerhaus Steinweiler | MenschenWege – Kommen – Gehen – Bleiben | Theater/Lesung | 20.00

Kloster Maulbronn | Mittelaltermarkt | 12.00

Musik-/Singschule HD | Ocean Film Tour Vol. 5 | 20.00