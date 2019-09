12.10.2019

Club/Live Musik

Anne-Frank-Haus | Black Sheep | Classicrock-Covers | 20.00

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed)/This Is Us: Kitchen Tunes | 23.00

Dorfschänke | Master Hope & Friends | 21.00

Festhalle Durlach | Dire Strats | Best of Dire Straits | 20.00

Gotec | Timo Mandl u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Three & More + Andreas Diemer (Flügelhorn) | 11.30

Jubez | Taxi Sandanski und Schlagsaite | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | The Cat’s Back | Blues/Folk | 20.30

NCO-Club | Nachtflohmarkt/DJane Mary | 19.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv Party | 21.00

Scruffys Irish Pub | Black Tar Rivers | 20.00

Substage | Synthetic Orange: Me The Tiger/Machinista/Unity One/Auger/Plastic Autumn | 18.00

Tempel Malou | Singer/Songwriterin | 20.00

Tollhaus | La Gran Fiesta | Latino Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

BadnerHalle RA | Modern Church Band & Voices | Gospel/Pop | Benefiz | 19.30

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Dee Dee Bridgewater | 20.00

Halle 02 HD | BHZ | 19.00

Hirsch Etzenrot | Pickup The Harp | Blues | 21.00

JJ’s Bad Wildbad | Seán Treacy Band | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Patrick Heid & Band | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | The Cast (Opernband) | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Lucky Strings | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Sarah Hakenberg | Kabarett | 20.00

Stadthalle Kandel | Fischer & Jung’s Ladies Night – ganz oder gar nicht | 20.00

Tankturm HD | Tankturmfest: Übergänge von Alt und Neu in Architektur | Literatur & Musik | 19.00

Theater Baden-Baden | Tango Show Piazolla und seine Meister | 19.00 | Milonga | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Hoffmanns Erzählungen | 15.00 | Viel Lärm um nichts | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 20.00

Café Nun | Die Wahrhaft Schwachen | Kabarett | 20.00

Christuskirche | Schütz-Schein-Scheidt und der 116. Psalm | Kammerchöre des KIT + Christuskirche/Les Escapades/Solisten | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Festplatz Neureut (Theaterzelt) | Jim Knopf | Puppentheater | 16.30

Hanns-Löw-Saal | Offene Chorprobe zum Abschlussgottesdienst des Int. Heinrich-Schütz-Festes | 10.00

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Frl. Meyers Bettgeschichten | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Nein zum Geld! | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kohi | Die Kohibris Improtheater | 21.00

Lutherkirche | Musik zur gräflichen Hochzeit, Rudolstat 1638 | Bremer Barock Consort | 17.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 15.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17.30 + 20.00

Staatl. Kunsthalle | Schütz-Fest: Bilder des König David & Hof-Cappelle Carlsruhe | 14.00

St. Bernhard | Orgelspaziergang | 14.00

Region

Chawwerusch Theater | König Blutwurst I. | Commedia frei nach Alfred Jarry | 20.00

Festhalle Achern-Fautenbach | Ziwwl-Fest | 15.00 | Blasmusikabend: Wellblech/Dunajska Kapela | 19.00

Festhalle Schützingen | Frl. Wommy Wonder/Schwester Bärbel | Travestie/Comedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Dance 2019 Ballettschule Remchingen | 19.00

Lutherkirche PF | Repräsentationsmusik des 17. Jahrhunderts | Bremer Barock Consort | 17.00

Marktkirche Bad Bergzabern | 1. Stiftungskonzert: J. Seubel (Querflöte)/A. Hülshoff (Orgel) | Bach/Telemann u. a. | 18.00

Melanchthongemeinde MA | Cantus Solis/C. Dickel & M. Kluge (Klavier) | Brahms/Schumann/Monteverdi u. a. | 18.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Streichquartettfestival | 19.00

Stiftskirche Bretten | Orgelkonzert zum Markt | 11.30

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | SWR2 New Talent: Janina Ruh (Cello)/Boris Kusnezow (Klavier) | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

100 Jahre Zonta Spaziergang | Karlsruher Kunst in der Nachkriegszeit | spaziergang@zonta-karlsruhe.de

Bad. Landesbibliothek | Repräsentationsmusik in Residenzen der Schütz-Zeit | Symposium | 10.00

Boesner Künstlerbedarf (Daimlerstr. 15) | Großes Fest zur Neueröffnung | 10.00

Fleischmarkthalle | Riaz Dan: Präsentation der Fall/Winter 19/20 Kollektion | 2000

Innenstadt | Stadtfest | 11.00

Jubez | Alltägliche Formen der Ungleichwertigkeit | Kongress | 10.00

Kinemathek | The Heart Is a Hungry Hunter | D | 17.00 | Halt auf freier Strecke | D | 19.00 | Bübchen | D | 21.00

Lottis Traum | Lyrik im Quadrat | Autorengruppe Brot und Kunst | 20.00

Modehaus Carl Schöpf | Erntedank, Oktoberfest und Landhausmode | Talk | 14.30

Niddastr. 6 Grötzingen | Eröffnung Kulturhaus Kunstfachwerk N6 | Theater/Ausstellungsführung | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Madame Mallory & Der Duft von Curry | 20.00

Parzival-Schulzentrum | Herbstfest auf dem Sonnenhof | 12.00 | Der Besuch der alten Dame | Klassenspiel | 19.00

Prinz-Max-Palais | Fest im Palais | 10.00 | K’her Lesenacht | 18.00

vhs | SchreibARTen | Lyrikkurs der vhs | 16.00

Yoga Vidya Zentrum | Happy Face - Gesichtsyoga | 10.00

Zieglersaal | Atomtage: Risiko Freimessung beim AKW-Rückbau | 13.00 | Kernfusion – reale Option oder teure Spielwiese? | 15.00 | Atommüll und Verantwortung | 16.30

ZKM | Michael Bielicky Perpetuum mobile | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Eichendorff Gymnasium Ettlingen | Familienkongress: Workshops/Vorträge/Info | www.foerder-kreis.de | 10.30

Freckenfeld | Kerwe

Kupferdächle PF | Fairtauscht – Kleidertauschparty | 16.00

Neues Rathaus PF | ZONTA Flohmarkt | 9.00

Messe Offenburg | Comic Con | 10.00

Stiftskirche Bretten | Die katholische Kirche und die Confessio Augustana | Vortrag | 17.00