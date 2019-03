13.04.2019

Club/Live Musik

Dirty Old Town Altstadtkneipenfestival

AKK | TRMMÀ/Boolvar/Emerge/Fall Into Dry Lungs | Exp. Noise | 20.00

Alte Hackerei | Black Lung | Psychrock | 21.00

Café Nun | The Great Park | Songwriter | 20.30

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed) | 23.00 | David Jackson (House) | 23.30

Dorfschänke | Black Byrds | 20.00

Gotec | Oscillation Field: David Mohr/Hector Oaks (Techno) | 23.00 | Paradox (Drum’n’Bass) | 23.00

Hüftgold | DJ | 20.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Vibe | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Hiss | Polka/Rock’n’Roll | 20.00 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kap | Livemusik | 20.00

Kohi | Ben Wood/Cobra Express | Rock'n'Roll | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

NCO-Club | Die Kassierer | 20.00

Old Chapel Pub | Holzklasse | 20.00

Oxford Pub | DJ | 20.00

Pfannestiel | Dreimannquartett | 20.00

Prinz-S | DJ | 20.00

Schmidt’s Katze | Double Trouble | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Synthetic Orange: Torul/Me the Tiger u.a. | 19.00 | Waving the guns & Support | 20.00 | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 23.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Vogelbräu | Paule Popstar & The Burning Elephants | 20.00

Z10 | DJ | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Kakkmaddafakka | Indierock | 20.00

Altes Kaufhaus LD | Guru Guru | 20.00

Altes Volksbad MA Pah!/Point Valaine/The Third Sound | 20.00

Circle Club Offenburg | Art of Noise: Moonbootica u. a. | 22.00

Festhalle Neustadt-Diedesfeld | Elliott Murphy & Band/Grenn, Pink & Blue | Singer/Songwriter/Rock | 20.30

Kupferdächle PF | Easy am Hang – Bandcontest: Kulturschock | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Fools Garden Trio | Acoustic Session | 20.00

MS Connexion MA | Delta Metal Meeting: Battle Beast/Vicious Rumors/Ram/Arion u. a. | 16.00

Rose Elchesheim-Illingen | Lovehunter | Rockklassiker | 20.45

Schütte-Keller Bühl | Thomas Roth (Nyckelharpa) | 20.00St. Paul Bruchsal | Gospelchor Lingenfeld & Band | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Einführung in Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 19.00 | Die Zauberflöte | 19.30

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Totalausfall | Stück über Burn-Out (Werkraum Theater) | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Alles andere später | Tilman Birr | 20.15

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 19.30

Markussaal (Yorckplatz) | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog ab 5 J. | 11.00 + 15.00

marotte Figurentheater | Adieu Herr Muffin | ab 5 J. | Derniere | 15.00 | 17, blond und scharf wie Rettich | 20.00

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert Wettbewerb des Kulturfonds: Schlagzeug | 19.30

Wohnstift Rüppurr | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 18.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Feuerwehrmann Sam | 15.30

Exiltheater Bruchsal | Suchtpotenzial | Musikkabarett | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Verdi: Otello | Berliner Philharmoniker | 18.00

Kath. Kirche Kandel | Johannes-Passion | 18.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Klanghof Impflingen | Abenteuer mit der kleinen Eisenbahn | Babykonzert | 16.00

Reithalle RA | Der Schuss | Phoenixtheater RA | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Vier Millionäre – Die Berliner Stadtmusikanten | ab 12 J. | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Franz Kafka Amerika | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Projekt Zeitlose Musik: #??S XiMuSa | Lit.-musikal. Salon | 19.00

Atelier für Malerei Eva Balogh | Portrait-Wochenend-Workshop | 14.00

Kinemathek | Talking Money | D, dt. UT | 19.00 | La Casa Lobo | Chile, dt. UT | 21.15

Record Store Day

Regierungspräsidium | 24. Karlsruher Künstlermesse | 11.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Ladies Day | 11.00

Museum Herxheim | Spielenachmittag: Tafl-Spiele (Wikingerschach Varianten) | 14.00

Schloss Ettlingen | Champagnerfest | 11.00

Speyer | Wein am Dom | 13.00