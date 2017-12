13.01.2018

Club/Live Musik

Dein Nachtbar | Double Trouble | Partyrock | 21.00

Festhalle Durlach | Field Commander C. | Songs of L. Cohen | 20.00

Gotec | Angy Kore/Kyle Geiger/Lukas Freudenberger u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Balkan/Klezmer/Swing Market | Chupchik | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Irish Folk Festival: Restless Feet/Krusty Moors/Sean McGurrin/Morrisons Round u. a. | 20.00

Kohi | The Wright Valley Trio | Drone/Sludge | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Hans Möckel & Blues for Frets | Akustik-Folk-Blues | 20.00

P8 | Tides denied/Thorn step | Hardcore | 20.00

Rock & Rollbar | 15 Jahre Zapata Soundz | Jugglerz/Zapata Sounds | Reggae/Dancehall | 22.00

Substage | Flash Forward/Scherf | Alternative Rock | 20.00 | Laut & Kantig Party | 22.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Achtung Spitfire Schnell Schnell/The Satelliters/Chartbusters | Garage/Punk | 21.00

Halle 02 HD | Weekend | 19.45

Kupferdächle PF | Reissverschluzz | Rock | 20.00

Sporthalle Heidelsheim | Pull | Rock | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Judas | 19.30

BBK | Im Echoraum 4.0 | Gedok-Neujahrskonzert | 19.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Lisa Feller | Comedy | 20.00

Insel | Karlsruher Kneipenchor | 20.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Rest. Kesselhaus | Golden Ace | Magier-Show + 4Gang-Menü | 19.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Tempel | SZENE 2WEI inklusive tanzkompanie | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | René Sydow | Kabarett | 20.00 | Caveman | 20.00

Region

Klanghof Impflingen | Duo Flakkanto | Weber/Hummel/Dvorák u. a. | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Aus-Schöpfung | Seniorenkabarett | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Fasnachtsgala | 19.11

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Der kleine Maulwurf | ab 3 J. | 15.00

Reithalle RA | Salonorchester Baden-Baden | 19.00

Schloss Schwetzingen | Oper: Mitridate | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Fast normal (Next to Normal) | Musical | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Dekonstruktivismus in der Architektur? | S. Kraft, Vortrag | 19.00

Galerientag | 15.00

Kinemathek | Operation Arktis | 15.00 | Die Liebhaberin | Österreich/Argentinien, dt. UT | 19.00 | Sun Ra: Space is the Place | USA, dt. UT | 21.15

Region

Sportplatz Minfeld | Knutfest und Weihnachtsbaumverbrennung | 16.00

Technopark Bruchsal | Trauevent – Die Hochzeits- und Festmesse | 10.00