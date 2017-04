13.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Demorian/Acromonia/Gefrierbrand | Metal | 20.00

Alte Hackerei | 10 Jahre Hackerei: Lombego Surfers/Black Magic Six/Norton/Hackfressen | 17.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | White Sands & Instant Cut | Psychedelic/Fun-Punk’n’Roll | 21.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisco | Landhouse & Gatzmanga/Gäste | Elektro | 22.00

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Crossover Market | Ullmann & Rehmann | 11.30

Iuno | DJ Benito Blanco | House | 22.00

Jubez | New.Bands.Festival | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz/Bass Tone | Reggae/Dancehall | 23.00

Rote Taube | Moritz & The Horny Horns | 20.30

Scruffys Irish Pub | Jenny Never | Rock | 20.00

Substage | The Brew/Voodoo Kiss | 20.00

Südstadt | Südstadtfestival | 10.00 | Chupchik/Master Hope & Friends u. a. | 18.30

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Heidelberg | Straßenmusikfestival | 14.00

Kelterhaus Ubstadt | Joscho Stephan Trio | Gypsy Swing | 19.30

Kupferdächle PF | Easy Am Hang Warm Up Party | 20.00

Plage de Lauterbourg | Sunshine Reggae Festival | 14.00

Stiftskirche Neustadt | Stimmen der Welt: Maryam Akhondy & Banu | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Hochzeit des Figaro | 19.00 | Der Diener zweier Herren | 19.30 | Small Town Boy | 19.30

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Vom kleinen Mann, der wissen wollte.. | Severin Gröbner | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? | ab 3 J. | 16.00 | Ali Baba und die 40 Räuber | ab 5 J. | 19.00

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | 1984 | 19.30 | rastetter&wacker: verrückt und zugetextet | 20.30

Südwerk | 25 Jahre Vocal Resources: Vocal Resources/Acoustic Instinct/Vo:caleras | Chorkonzert | 19.30

Tanztheater Etage | Ballo di primavera | Performing Art | 20.00

Tempel | Tuchfühlung | Stück der Tanztribüne | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

Region

Bahnhof Bruchsal | Sinfonieorchester Bruchsal | Schubert/Elgar u. a. | 11.00

Bürgerhaus Steinweiler | Jahreskonzert MGV | 19.00

Bürgerhaus Erlenbach | Liederabend | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Frühjahrskonzert der Stadtkapelle | 19.30

CongressCentrum PF | Eröffnungsgala: 250 Jahre Goldstadt –Innovation | Multivisionsshow/Design-Show u. a | 20.00

Ev.-Meth. Kirchengemeinde Kandel | Gospelchor Bretten | 19.00

Exil Theater Bruchsal | Ingo Börchers | Kabarett | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Suchtpotenzial | Musikcomedy | 20.00

Klanghof Impflingen | Intermezzo für Körper, Seele und Geist | Vorträge/Musik | 17.00

Kurhaus Baden-Baden | European Dance Award | 20.00

Laib & Leben Bruchsal | Kinderlieder der Zukunft | Nadia Ayche | 17.00

Lutherkirche Bruchsal | Orgelpunkt12: Die Gedanken sind frei | 12.00

Musikschule Kandel | Tag der offenen Ohren | 14.30 | Ensemble-Konzert | 19.00

Musik- und Kunstschule Bruchsal | Aktionstag „MuKs total“ | 14.00 | In The Wind | Musical | 19.30

Peterskirche HD | Bachchor | Mendelssohn-Barholdy | 19.00

SAP Arena MA | Music Show Scotland | 19.30

Schüttekeller Bühl | Detlev Schönauer | Mundart-Kabarett | 20.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Du (Normen) | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Los Dilettantos | 20.00

Stadtkirche Unserer Lieben Frau Bruchsal | Beethoven: Messe in C-Dur op. 86 | Liturgisches Ballett, Atelier der Künste | 16.00

Theater BAD | Recherche #1: Was wir glauben | ab 16 J. | 14.00 | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater HD | Der blaue Würfel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

designweek Eröffnung

Gotec | Poetry Slam | 20.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Campustag | 10.00

ibz | ReparaturCafé | 12.00

Kinemathek | Die Mumins an der Riviera | 15.00 | Terre magellanice | I, dt. UT | 19.00

Messe | REHAB | Messe für Rehabilitation/Therapie/Pflege/Inklusion | 10.00

Palladium Tanzstudio (Kaiserpassage 16/19b) | Feel the Music and Dance: Mambo | Workshop | 13.00

PH | Studieninfotag | 10.00

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

vhs | Die Bad. Revolution 1849 und J. V. von Scheffel | Vortrag | 15.00

Yoga Vidya Zentrum | Lu Jong – tibetisches Heilyoga | 10.00

Region

Bad Herrenalb | Eröffnung Gartenschau | www.badherrenalb2017.de | 10.00

Bretten | 1250 Jahre Bretten | Jubiläumswochenende

Hambacher Schloss Neustadt | Pfälzer LagenArt | Weinlagen-Präsentation | 13.00