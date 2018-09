13.10.2018

Club/Live Musik

Altstadtfest Dirty Old Town

Die Stadtmitte | New Noise: Samiam/The Tips/Destination Anywhere | 19.00 | Weekend Vibes | 23.00

Festhalle Durlach | Dire Strats | Dire-Straits-Tribute | 20.00

Dorfschänke | Reindeers | Rock’n’Roll | 20.00

Gotec | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Organic Vibes feat. Markus Harm | 11.30

Jubez | Zöller Network Session #26 | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kap | Livemusik | 20.00

Lebo | DJ | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Paul Batto & Ondra Kriz | Blues/Jazz | 20.30

NCO Club | 20 Jahre Jubiläums-Party | 20.00

Old Chapel Pub | Sean McGurrin & Friends | 20.00

Old School | Karaoke | 20.00

Oxford Pub | DJ (Mixed) | 20.00

Pfannestiel | 3 Kings | 20.00

Prinz-S | DJ | 20.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz/Slin Rockaz | Reggae/Dancehall | 23.00

Schmidt’s Katze | Double Trouble | Partyhits | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Bluegrass | 20.00

Substage | Ü30-Party | DJ H2O-Lee | 21.00

Stephanplatz | Crazy Streetfood | 11.00 | Music Contest | 12.00

Tempel | Nebensache | A Cappella | 20.00

Tollhaus | La Gran Fiesta | Latino Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | TikiBar | 20.30

Vogelbräu | Harald Harrycane Schiller | 20.00

Z10 | DJ | 20.00

ZKM | Jazzfestival | Oslender & Cardynaals feat. Hanno Busch | 19.00 | The Bad Plus | 19.30 | Hala | 21.15 | Aerie | 22.00 | Thomas Sifflings Flow | 22.15 | DJ Funkateer | 23.30

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Lydie Auvray Trio | Musette | 20.00

Heiliggeistkirche HD | Enjoy Jazz | Anja Lechner + Pablo Márquez-Nacht | 23.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz | Ein Abend für Nina Simone und Marlene Dietrich | 20.00

Kath. Gemeindehaus Berghausen | Irischer Abend | Krusty Moors/Whiskyprobe u. a. | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Desmond F. Kelly | 20.00

Kulturhalle Remchingen | R&B Festival: Henrik Freischlader Band | 20.00

Museum Zeughaus C5 MA | Enjoy Jazz | Lauten der Welt | 20.00

Reithalle RA | Mad Zeppelin | 20.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | 19.00 | Europa flieht nach Europa | 19.00 | Der goldne Topf | ab 15 J. | 19.30

Brauhau 2.0 Knielingen | Ausbilder Schmidt | Comedy | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 18.00 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Kohi | Bewegte Frauen | Theater | 20.00

marotte Figurentheater | Oh! Wo? Na da! | ab 3 J. | 11.00 | Freunde | ab 4 J. | 15.00 | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5. J. | 19.00

Palazzo-Halle (Liststr. 18) | Anna Zassimova (Klavier) | Chopin/Debussy u. a. | Lions Club Benefiz | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kenne Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Feldscheune Fautenbach | Ziwwl-Fest | 15.00 | Berthold Schick und seine Allgäu6/Elsass Quintett | 19.00

Festhalle Schützingen | Andy Häussler | Mentalmagie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Anna Karenina | Hamburg Ballett John Neumeier | 18.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Andrea Bongers | Puppencomedy | 20.00

Schlosskapelle Schwetzingen | Mechthild Karkov (Barockvioline)/Marieke Spaans (Cembalo) | Bach/Nardini/Mozart | 19.30

Stiftskirche Bretten | Orgel-Musik zum Markt | 11.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | Elin Kolev (Violine)/Fil Liotis (Klavier) | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Innenstadt | Stadtfest | Livemusik (The Curbside Prophets)/Kleinkunst

Kinemathek | Pride Pictures | Queer ist mehr (Kurzfilme) | 18.00 | Rafiki | K, dt. UT | 20.00 | Hard Paint | BRA, dt. UT | 22.00

Orgelfabrik Durlach | Durlacher Filmwoche: Lion | 20.00

Petrus-Jakobus-Kirche Nordweststadt | Architekturtage: Bauen für die Gemeinschaft | Führung | 10.00

Romy Ries Concept Store | Stephan Girst: Rotwein-Neuentdeckungen | 11.00

Yoga Vidya Zentrum | Therapeutisches Yoga bei Atemwegsbeschwerden | 12.00

ZKM | Was ist Open Data? | Diskussion | 16.00

Region

Edenkoben | Wein- und Kastanienmarkt

EMMA Kreativzentrum PF | BarCamp | 9.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | Oktoberfest | 18.00

Mehrgenerationenhaus Bühl | Repair-Café | 14.00

Neues Rathaus Pforzheim | Zonta Benefiz-Flohmarkt | 9.00

Schütte-Keller Bühl | Pierre Bensusan | Weltmusik | 20.00

Tankturm HD | Tankturmfest: Architektur, Licht, Musik | 19.00

TC Obergrombach | Weinfest | 16.00