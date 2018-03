14.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Steakknife/The Decline | Punkrock | 21.00

Cellarium Knittlingen | LAlena/Three D one P | Pop/Rock | 20.00

Dorfschänke | On A Fence | 21.00

Facettenreich Rüppurr | As Far As Low | 19.00

Gotec | Lost in Time | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Siberian Meat Grinder/Insanity Alert | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rock & Rollbar | Tóke/Zapata Soundz/Multe Schamony | Reggae/Dancehall | 22.00

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Folk/Bluegrass | 20.00

Substage | Synthetic Orange | 19.00 | Ü-30-Party | 21.00

Tollhaus | Alte Bekannte – Die Nachfolgeband der Wise Guys | A-cappella | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

vhs | Französ. Chansonabend | 19.00

Region

Kupferdächle PF | Easy am Hang Band Contest | 20.00

Maimarkt Club MA | Jennifer Rostock | 20.00

MS Connexion Complex MA | Delta Metal Meeting: Freedom Call/Brainstorm/Mystic Prophecy u. a. | 18.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Steel Coker Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Liederabend Rodrigo Porras Garulo | 19.30

Jakobus-Theater | Stupid Lovers | Improtheater | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kohi | Bühnensprung Improtheater | 21.00

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Boris Giltburg (Klavier) | Liszt/Rachmaninow | 19.30

marotte Figurentheater | Premiere: Teddy Brumm | ab 4 J. | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Mikado | Quartet revoiced | Repeat – die Kunst der Wiederholung | 20.00

Schloss Gottesaue | Frühlingsstimmen | 17.00

Tollhaus | Philip Simon | Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Auf dünnem Eis | Komödie | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Jubiläumskonzert Liederkranz Heidelsheim | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | 19.00

Exil Theater Bruchsal | Hennes Bender | Kabarett | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Heidelberger HardChor | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von Ray Cooney | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Max Ruhbaum | Kabarett | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | WDC Weltmeisterschaft Kür Latein der Profis | 19.00

Reithalle Rastatt | Phoenixtheater: Hamlet | 19.30

Schloss Ettlingen | Lüder Wohlenberg | Kabarett | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Uli Masuth | Kabaret | 20.00

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | 20.00

Theater HD | Am Königsweg | von E. Jelinek | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ana & Anda (Gablonzer Str. 11) | Ateliercafé: Genuss-Gebäcke | 10.00

Artlet Studio | Sebastian Späth | Lesung | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Ausstellung: Stationary Flowing – Korona Stejke | Performance | 18.00 + 19.00 + 20.30

Romy Ries Concept Store | Bio-Olivenöle | 11.00

Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) | Pflanzentauschbörse | 13.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Mädchenflohmarkt | 14.00

Schloss Ettlingen | Champagnerfest | 11.00