14.01.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Hardskin/Fondükotze/The Seniles | 21.00

Die Stadtmitte | New Noise: Spax & Mirko Machine (Rap) | 19.00 | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Early Roman Kings | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Let The Music Do The Talking: Olli Roth | 20.00

Gotec | BMG/Zahni live (Hardtechno) | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Stean | Hip Hop | 22.00

Kohi | Transporter | Garagepop | 21.00

Konzerthaus | Drum Tao | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Ali Jabor & Friends | Oriental Jazz | 20.00

Monk Bar | Le Filou/Marlon | 22.00

Rock & Rollbar | 14 Jahre Zapata Soundz | Miwata live | Reggae/Dancehall | 22.00

Substage | Laut & Kantig Party | 22.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Funcoustic | 19.00

Z10 | Winterfest | 20.00

Region

Güldener Engel Hockenheim | Seán Treacy Band | 20.00

Kupferdächle PF | Rise in Chains/Fred Boneskins/monoXside | Metal/Alternative | 19.30

Stadthalle Ettlingen | Swingnacht: Franky Doo’s Jazz Band Ball | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Anne Frank | 15.00 | Auf 16 Saiten durch die Welt | Kammerkonzert ab 6 J. | 15.00 | Fluchtziel Europa | 18.30 | Sterben helfen | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Uli Keuler spielt... | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

Konzerthaus | TAO – Die Kunst des Trommelns | 20.00

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Schloss Gottesaue | Haydn: Die Schöpfung | öffentl. Generalprobe | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | GlasBlasSing Quintett | 20.00 | Christoph Sieber | Kabarett | 20.00

ZKM | Festival Les Femmes de GRM | Carte Blanche: Konzert von Annette Bande Gorne | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Grundeis – Vorfisch ist besser als Nachfisch | 20.00

Eichendorff-Gymn. Ettlingen | Mascha und der Bär | Puppentheater ab 2 J. | 11.00

Exil Theater Bruchsal | Maxi Schafroth | Kabarett | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Peter, Mops und Paul | 15.00 | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Herz-Jesu-Kirche Etzenrot | Maxim Kowalew Don Kosaken | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Harold and Maude | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Fasnachtsgala | 19.11

Lußhardthalle Hambrücken | Fantastische Welt der Filmmusik | Young Classic Sound Orchestra | 19.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Oh wie schön ist Panama | 15.00

Oberrheinhalle OG | Nussknacker | 18.00

Reithalle RA | Neujahrskonzert | Salonorchester Baden-Baden | 20.00

Saalbau Neustadt | Patrick Siben + seine Stuttgarter Saloniker | Neujahrskonzert | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Ken Bardowicks | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Waisen | 19.30

Theater Baden-Baden | Die Dreigroschenoper | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Kochkurs Winter | 10.30

Galerientag | 15.00

Kaffeehaus Schmidt | Duelle | Kathrin Beddig | Musik/Anekdoten | 10.30

Kinemathek | Stella und der Stern des Orients | ab 6 J. | 15.00 | Wild Plants | D/CH, dt. UT | 19.00 | Nick Cave: One More Time With Feeling | GB/F, dt. UT | 21.15

Kongresszentrum | K’her Hochzeits- und Festtage | 10.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Anne Le Bozec (Französisches Lied) | 10.00

Region

Schloss Schwetzingen | Handmade Love | Design- und Handmade-Markt | 11.00