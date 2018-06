14.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Fat Flag | 21.00

Fettschmelze | Gilb’r | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | India Summer Days | 10.00 | Vorfest: As Far As Low | 19.00 | Human | 21.30

Hemingway Lounge | Chanson Market: D. Pastewski (Bass-Bariton)/A. Poikonen (Klavier) | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Otto-Dullenkopf-Park | African Summer Festival: Afrikamarkt/Symposium/Workshops | 10.00 | Ibrahima Famadou | 12.00 | Trio Malibéde | 18.00 | Flori Mutulzi | 21.00

P8 | Sommerfest: Guts Pie Earshot/Gewalt/Cocaine Piss/Criminal Body | Punk/Crust/Postpunk | 12.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann’s Summer Sessions | 20.00

St. Konrad (Hertzstr. 16) | Modern Church Band & Voices | Gospel/Pop | 19.30

Tollhaus | Avishai Cohen | Jazz/World | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Dobel | Höhenfeuer | Feststart | 18.00 | Radio Man Live/WM Bar | 21.00 | Feuer | 22.00

Villa Wieser Herxheim | Nacht der Weine mit Livemusik | 19.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Longline Jazz | 20.00

Lutherplatz Heidelsheim | Feßi/DC & Flash | 18.30

Neuve-Eglise (Vallée de Villé/F) | Festival Décibulles: Carpenter Brut/Svinkels/Ultra Vomit/Brigitte/Hyphen Hyphen u. a. | 18.00

Traischbachstadion Gaggenau | Jugendsporttag | 9.00 | Obsession live | 18.00

Villa Wieser Herxheim | Nacht der Weine |

Weingut Disqué Freckenfeld | Father&Son | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Theaterlabor: Abenteuerlich | 10.00 | Theaterlabor: Unverstellt | 11.30 | Theaterlabor: Furcht.Los.Frei.Heit | 15.00 | Theaterlabor: Club XS | 17.30 | Anna Bolena | 19.30 | Radikale Akte | 19.30

Das Sandkorn | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

Ev. Kirche Grötzingen | Grötzinger Musiktage: Gottesauer Ensemble/ F. Vitzthum (Countertenor) | Molter/Hasse/Telemann u. a. | 19.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Jahreskonzert Sinfonieorchester an der DHBW | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00

Studentenhaus | Die Dreigroschenoper | Triater | 20.00

Region

Bürgerhaus Malsch | Marco Augusto Trio | Italo-Pop | 20.00

Festspielhaus BAD | Die Zauberflöte | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Dschungelbuch – Das Musical | 15.00

Kloster Schöntal | D. Mields (Sopran)/S. Temmingh (Blockflöten)/Lautten Compagney Berlin | Vivaldi/Händel/ Telemann u. a. | 18.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: La cambiale di matrimonio | 20.15

Kurhaus Bad Herrenalb | Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München | 19.00

Schlosstreppe Bad Bergzabern | Stuttgarter Saloniker | 20.00

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schloss HD | Die Maestros von morgen | Konzert zur Schlossbeleuchtung | 20.30

Tullahalle Oberhausen-Rheinhausen | Shrek | Musical | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

bulthaup (Herrenalber Str. 22) | Hoffest: City and more (Weine)/goldstück – Die Kochwerkstatt/Lounge Musik | 13.00

Kunstakademie/Schloss Scheibenhardt | Sommerausstellung/Offene Ateliers | 9.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Sommerfest Partnerschaftsverein | 17.00