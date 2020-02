14.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Vibrators | 21.00

Badnerlandhalle Neureut | Field Commander C. | Songs of Leonard Cohen | 20.00

Cantina Majolika | Wine meets Beats Vol. 10 | 19.00

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed)/Thorsten Hammer & Copyrider (Elektro) | 23.00

Gotec | 2 Jahre Oscillation Field: Somewhen/Denise Rape | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Trio Tirantes | 11.30

Jubez | Birth Control | 20.00

Kohi | Vernissage Streetart und Revolution: Djidariyat | 19.00 | KUF Live-Electronica | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Chupchik | Balkan/Klezmer/Gypsy Swing | 20.00

P8 | Laudare/Patroness | Post Metal | 21.00

Scruffys Irish Pub | Holzklasse | Folkrock | 20.00

Substage | The Brew & Support | 20.00

Tempel | Le Bang Bang | 20.00

Tollhaus | Anna Depenbusch | 20.00 | Marina & The Kats | Neo Swing | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Halle02 HD | Bukahara | 19.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Wildes Holz | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Baden Media Ü-30-Fete | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | Peter Fessler/Alma Naidu/Thomas Siffling/Stefan Rey u. a. | 20.00

Reithalle RA | Elvis lebt! | Erik Prinzinger & Band | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Miri in the Green | 20.00

SAP Arena MA | Peter Maffay | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Trio Farfarello | Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 19.30 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 19.30

Christuskirche | Evensong | Oratorienchor/Cantus Juvenum | 18.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Kleine Freiheiten | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Gut möglich | Severin Gröbner | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 16.00 + 19.00

Stephanssaal | Junge Philharmonie K’he/David Böttcher (Schlagwerk) | Ciurlionis/Milhaud/Beethoven | 19.30

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Chaostheater Oropax | 20.00

BadnerHalle RA | Der kleine Drache Kokosnuss | Musical | 16.30

Capitol MA | Ab in den Süden | Schlager-Musical | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | Theaterstück | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Andris Nelsons/Wiener Philharmoniker | Beethovens Sinfonien Nr. 3 und 8 | 18.00

Figurentheater PF | Rumpelstilzchen | ab 5 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart | Cavalluna: Lagende der Wüste | Pferdeshow | 15.00 + 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Mehrzweckhalle Ilvesheim | Chako Habekost | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann´s Comedy Cocktail | 20.00

Schloss Ettlingen | Nessi Tausendschön | Kabarett | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Duo Luna Tic | Musikkabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Krimigeschichte | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Die Stadtmitte | Vinokilo | Vintage Kilosale Flohmarkt | 11.00

Kronenplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Messe | INVENTA – Messe für Garten, Haus und Einrichtung+ RendezVino – Messe für Wein, Genuss, Tasting | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Yin Yoga Intensiv | 10.00 | Lu Jong – tibetisches Heilyoga | 10.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Bürgerempfang der Stadt Bruchsal | 18.00

Herzogenriedpark MA | Mittelalterlicher Jahrmarkt | 11.00