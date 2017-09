14.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | New Noise: Sleepmakeswaves (Postrock) | 19.00 | Die nette Hackerei Cocktailbar mit DJ Plüschbert | 22.00

Altstadt | Dirty Old Town Kneipenfestival | 20.00

Bierhäusle Rüppurr | Nobody’s Business | Blues | 21.00

Dorfschänke | Fat Birds | 20.00

Festhalle Durlach | Dire Strats | Tribute to Dire Straits | 20.00

Fettschmelze | Mor Elian | Techno/Electro/House | 23.00

Hemingway Lounge | Classic/Chanson Market | Mahler/Schumann u. a. | 11.30 | M. Hadulla/Hohenloher Streichquartett | Schumann/Brahms | 19.00

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jugendhäuser | 76respect: Jugend-Macht-Kultur | www.76respect.de

Kaffeehaus Schmidt | Ringel-Jazz | Ringelnatz + Jazz | 10.30

Kap | Funk You | 20.00

Kohi | Binoculers/Komparse | Dream-/Electropop | 21.00

Lebo | Mixed Music | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Bossa Nossa | 20.00

Old Chapel Pub | Krusty Moors | 20.00

Old School | Karaoke | 20.00

P8 | Twisted Chords: Todeskommando Atomsturm/Kaput Krauts/Beatpoeten/Start a Fire/DJs | Hardcore/Punk | 21.00

Pfannestiel | Dreimannquartett | 20.00

Prinz S | DJ | 20.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz/Dony live | Reggae/Dancehall | 23.00

Schmidts Katze | Double Trouble | Partyrock | 21.00

Scruffys Irish Pub | Jolly Jackers | Folkrock | 20.00

Substage | Synthetic Orange: Vile Electrodes, Heliophile u.a. | 19.00 | Ü30-Party | 21.00

Tollhaus | Von wegen Lisbeth | Pop/Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Fast Eddy’s Blue Band | 19.00

Vogelbräu | Pirm Jam | 20.00

Z10 | Party | 20.00

Region

Bienwaldhalle Wörth | Oktoberfest: Mia Julia | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Ephemerals | 21.00

Löwensaal Nöttingen | Madness of Society presents Silent Score | Rock | 19.30

Saalbau Neustadt | World Percussion Ensemble | 20.00

Schütte-Keller Bühl | A Glezele Vayn | Klezmer | 20.00

Stadthalle Kandel | Blues mit Abi Wallenstein & Martin Röttger | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | La Clemanza di Tito | 15.00 | Terror | 19.30

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Ev. Kirche Zum Guten Hirten Rintheim | Vom kleinen Mann zum großen Luther | Orgelkonzert ab 5 J. | 17.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Jubez | Schwester Cordula liebt Arztromane | Lesung und Musik | 20.00

K2 | Himmel und Erde | J. Bruckschen/B. Gnann | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Ewa Kupiec (Klavier) | Schubert/Chopin/Ravel u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Django – Die Rückkehr | 20.00

Sandkorn | Macho Man | 19.30 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15

Schloss Gottesaue | Zeitgenuss: Musik im Gespräch | 16.00 | Kammerkonzert III | 19.30 | www.karlsruhe.de/zeitgenuss

Tempel | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Tollhaus | Matthias Deutschmann, Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Carmina Burana | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Wer die Wahrheit tut | 20.00

Ev. Stadtkirche PF | Marianne Sägebrecht (Lesung)/Südwestdt. Kammerorchester PF | Hospiztag-Benefiz | 19.30

Festspielhaus BAD | Nijinsky | Ballett von John Neumeier | 18.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Friedrichsbau Bühl | Daniel Reith (Klavier) | Brahms/Grieg | Nothilfe-Benefiz | 19.00

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Helge und das Udo | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Jochen Malmsheimer | Kabarett | 20.00

Kurhaus Schömberg | Beethoven plus | 19.30

Stadthalle Eppingen | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30

Stadthalle Ettlingen | Elefantentreffen | Otti Fischer & Lizzy Aumeier | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Salto goes Country | Chor Salt o Vocale | 20.00

Theater BAD | marotte Figurentheater: Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 15.00 | Kinder der Sonne | von M. Gorkij | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Gespenster | Schauspiel von H. Ibsen | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | SWR2 New Talent | S. Höfele (Trompete)/M. Müllerperth (Klavier) | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Leben und bauen absteits der Städte | Kolloqium | 18.00

Kinemathek | Das Auge des Adlers | ab 7 J. | 15.00 | Nanook ot the North | USA/F, engl. OF | 19.15 | Félicité | F/Senegal/B, dt. UT | 21.15

Laurentius-Gemeindezentrum Hagsfeld | Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen | Film | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Conni & Co 2 | 15.30 | Plötzlich Papa | 20.00

Region

Neues Rathaus PF | ZONTA-Flohmarkt | 9.00

Kulisse Ettlingen | Unsere Alb | Naturdoku | 19.30

Palais de l’Europe Strasbourg | Architektur und Materialforschung | Podiumsdiskussion Architekturtage | 17.30 | Beleuchtete Akustiklösungen und Räumlichkeit | Vortrag | 19.30