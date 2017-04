15.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Scythian Fall/Fairy Duster | Doom/Stoner | 20.00

Alte Hackerei | XSLF & Garden Gang | 21.00

Die Stadtmitte | Happy Easter Special | Pneumatix/Frische Ernte | 23.00

Dorfschänke | Balkan Beats | DJs Pasch Spencer & Magnus Mandel/Pepe Toblerone | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Fish ‘n Blues | Sandy Campos | 19.00

Gotec | Ü30: Frederico Molinari/Deniz Bilgic/Le Filou | Techno/House | 23.00

Hemingway Lounge | Singer/Songwriter Market | Rainer Makus Wimmer | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Paul Technau/Severin Onderka | 23.00

Substage | Dapper Dan Men | 20.00

Topsy | Hasenträume | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Walküre | 17.00

Insel | Frierschlotterschwitz | Tanztheater ab 3 J. | 15.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Janosch-Livehörspiel | 15.00 | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Musik/Wort zur Passion | Duo in RE/Pfr. C. Rauch | Marais/Kühnel u. a. | 22.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Er ist wieder da | 20.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Region

Festspielhaus BAD | Pinchas Zukerman & Zubin Mehta | Elgar/Tschaikowsky | 18.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Operetten-Frühling | 19.30

Theater BAD | Tartuffe | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gotec | Poetry Slam | 20.00

Kinemathek | Die kleine Hexe | ab 6 J. | 15.00 | Europa – Ein Kontinent als Beute | D, dt. UT | 19.00 | Hitzewelle | F/GR, dt. UT | 21.15

Schauburg | Bullitt (USA, 1968) | Privatvorstellung mit Gästeliste (Anmeldung: Patric.Schaudt@SIT-Powerteam.de) | 16.45

Schloss | zeitgeistwandern.de | 13.30

Region

Halle 02 HD | Streetfood Festival | 11.00 | Hallenflohmarkt | 13.00

Klosterhof Maulbronn | Lebendiges Kunsthandwerk | 13.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Osterausstellung | Kunsthandwerk | 10.00