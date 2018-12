15.12.2018

Club/Live Musik

AKK | Glühweinrave | 14.00

Alte Hackerei | Ballroom Blitzkrieg | DJs Chainzz/Mogli/Global Club Sounds | 21.00

Café Emaille | Lovehunter | Rockklassiker | 21.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed) | 23.00 | DJs Telemann/Cherry (House/Techno) | 23.30

Dorfschänke | Evolver | Funk/Soul | 21.00

Gotec | Oscillation Field: David Mohr/Introversion | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Pas de deux 2 | 11.30

Iuno | DJs Katze & Vogel | House/Electro | 22.00

Jubez | Forró de KA | Brasilian. Musik | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Chupchik | Klezmer/Balkan/Gypsy-Swing | 20.00

MultiKulti | Latin X-Mas | DJ Prestige Latino | 22.00

P8 | AYS/Peace Of Mind/Thronetorcher/Second Sight/Ghetto Justice | Hardcore | 20.00

Produzentengalerie 20. Juni | Atelierfest | 19.00

ßpace | ßpaced #15: Silent Base (Indie-Folk) | 15.00

Scruffys Irish Pub | Sean Mc Gurrin | Irish Rock | 20.00

Tollhaus | Silje Nergaard | Jazz | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Master Hope & Friends | Funk/Soul | 20.30

Region

Altes Regina-Kino Germersheim | Annie Questions? | Soul/R’n’B | 20.00

Badner Halle RA | The Best of Black Gospel | 20.00

Café Central Weinheim | COR | Deutschpunk | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Broken Heart | Willy DeVille-Tribute | 20.00

Tabakschobb Hirsch Hayna | JazzLounge Projekt | 19.00

TV Gimmeldingen | Jakob Hansonis Space Oddity | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 17.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Mr. Bond - Die Hoffnung stirbt zuletzt | 19.30 | Ein Sandkorn für die Freiheit | Musik/Texte | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | Posaunenchor Pfinztal | 18.00

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 11.00 | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 14.00 + 16.00

Konzerthaus | Aschenputtel – das Musical | 11.00 + 15.00

Stadtkirche Durlach | Schola Heidelberg/ensemble aisthesis | Dowland/Terzakis u. a. | 19.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | ab 5 J. | 11.00

Tollhaus | Christine Prayon | Kabarett | 20.00

Zieglersaal | Chapeau Claque & Friends | Travestierevue | 20.00

ZKM | Cold War Looney Tunes | Hist. Werke aus dem Polish Radio Experimental Studio | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

BadnerHalle RA | The Best of Black Gospel | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Max Raabe & Palast Orchester | 19.00

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | 20.00

Klanghof Impflingen | Benefizkonzert bei Kerzenlicht | Angelika & Antonia Krutz (Querflöten)/Karsten Krutz (Klavier) | Bach/Telemann u. a. | 18.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Der kleine Vampir feiert Weihnachten | 14.30

Reithalle RA | Die Goldene Gans | ensemble 99 | ab 5 J. | 14.00 + 16.00

Schloss Bruchsal | Adventssingen | 13.00 + 16.00

Stadtkirche PF | Weihnachtsoratorium für Kinder | 15.00 | Bach: Weihnachtsoratorium (4-6) zum Mitsingen | Oratorienchor/Bachorchester PF | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der nackte Wahnsinn | 19.30

St. Kornelius & Cyprian Kirrlach | Weihnachten mit Marshall & Alexander | 19.30

Theater Baden-Baden | Christmas Meets Cuba 2 | Klazz Brothers/Cuba Percussion-Ensemble | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Der Streit | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00 | Hilfe, die Herdmanns kommen | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

&mina | Weihnachtsmarkt | 10.00-14.00 + 16.00-20.00

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar + Surprise: Geschenke zum Papier | 10.00

Family Tree Shop/Wohnstück | Wunsch-Punsch-Markt | 11.00

Kinemathek | Die Legende der Prinzessin Kaguya | ab 8 J. | 14.00 | Sterne des Tages | Syrien, dt. UT | 17.00 | Eine gefangene Frau | Ungarn, dt. UT | 19.00 | La Montana Sagrada | Mexiko/USA, dt. UT | 21.15

Kohi | Leere Stadt | Filmdrama | 21.00

Rathaus Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00 | Liederkranz 1844 | 13.00 | Sängerbund Vorwärts | 17.00

Regierungspräsidium | 26. K’her Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Sternbären-Manufaktur Durlach | Das Wunder der Bärenbande | Lesung | 16.00

Urban Jungle Concept Store (Rudolfstr. 28) | Eröffnungsfeier/Weihnachtsmarkt | 15.00

Region

Blankenloch | Weihnachtsmarkt

Burg Landeck Klingenmünster | Mittelalterl. Weihnachtsmarkt | 12.00

Dörrenbach | Dornröschen-Weihnachtsmarkt | 14.00

Galerie Brötzinger Art PF | Art to go – Kunst zum kleinen Preis | 14.00

Horbachpark Ettlingen | Waldweihnacht | Corni di Pamina/Greifvogelschau/Kinderprogramm | 13.00

Illingen | Weihnachtsmarkt | 15.00

Kulturviereck Haßloch | 100% Pälzer | Cartoon-Vortrag | 20.00

Martinskirche Ettlingen | Lebendige Krippe | 14.00

Plätzel/Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 14.00

Schloss Bad Bergzabern | Weihnachtl. Karolinenmarkt | 11.00

Schloss Neuenbürg | Adventsmarkt | 14.00

Schloss Schwetzingen | Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt | 12.00