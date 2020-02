15.02.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pfinztal Tigers Soul Club/Tex Dixigas | 60's Pop/Soul | 22.00

Bannwaldallee 48 (ehem. Boesner) | After Art Party | Massimiliano Pagliara/Musumeci/Shahrokh Dini/Frische Ernte u. a. | 22.00

Café Emaille | Rock Brigade | Oldies/Rock/Soul | 21.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Der Puk u. a. | 22.00

Die Stadtmitte | Beat Kidz (Mixed)/Red Light District (House) | 23.00

Dorfschänke | On A Fence | 21.00

Gotec | Move: Luca Agnelli/Ramon Tap | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Clara Vetter Trio | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Vernissage Harry-James Paris | 19.00 | Blind Butcher (Wave/Disco/Rock)/Catalyst (Garage-Rock) | 21.00

Laden Zwei | Sunny Wings | Rock/Folk-Ladenkonzert | 11.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Roundabout | Beatles go Fingerpicking | 20.00

P8 | Cult Of Salem/Moribund Mantras/Orso | Doom Metal | 21.00

Produzentengalerie 20. Juni | Atelierfest | 20.00

Scruffys Irish Pub | Joe S | Rock | 20.00

Substage | Knasterbart/Mac Cabe & Kanaka | 20.00

Tempel | Stimmgelage | A Cappella | 20.00

Tollhaus | Lotte/Klan | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Gablonzky Beat | 19.00

Venus | Kitchen Tunes | 23.00

Region

Altes Volksbad MA | Catastrophe Waitress/GrammoQuai | 21.00

Café Central Weinheim | Jan Plewka & Marko Schmedtje | 20.00

Förstlich Langensteinbach | Séan Treacy Band | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Black Pumas | Soul | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | The Les Clöchards | Rock’n’Roll | 20.00 | Tango Argentino-Tanzabend | 21.00

Kupferdächle PF | Lugatti & 9ine/Maschinerie | Rap/Pop/Elektro | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Sixpack | Blues | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Smooth Hound Smith | Americana | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Tolomeo e Alessandro | Int. Händel-Akademie | 13.30 | Valer Sabadus (Countertenor)/Nuovo Aspetto | Händel/Vivaldi u. a. | 19.00 | Love is a battlefield | 19.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jubez | Schwester Cordula liebt Arztromane | Comedy | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | 19.30

Konzerthaus | Chaplin – Das Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 5 J. | 16.00

St. Bernhard | Evensong | Lutherana-/St. Bernhard-Chöre | 18.00

Tollhaus | Starbugs Comedy | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jan und Henry | Puppentheater | 16.00

Festspielhaus Baden-Baden | Bodyguard | Musical | 15.00 + 19.30

Figurentheater PF | Die rote Herberge | ab 14 J. | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Historisch Antik Ötigheim | Clown Calvero: AllerTageAbend | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | 100 Jahre Dt. Staatsphilharmonie RLP | Beethoven/Messiaen u. a. | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Kunst | Komödie | 20.00

Kübelmarkt Bruchsal | Monsterkonzert | Guggemusik | 15.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Witwendramen | Seniorentheater Eulenspiegel | 18.00 | Geister – Nichts wie weg hier | Gruselkomödie | 19.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Dui do on de Sell | Kabarett | 19.00

Melanchthonhaus Bretten | Konzert zum 523. Melanchthon-Geb.-tag | Hans Joachim Berg (Violine)/Kirstin Kares (Cembalo) | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Rena Schwarz | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater HD | Fidelio | 19.30

Theater PF | Faust II | 11.30 | Ariadne auf Naxos | Oper | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Tea Time | 15.00

Bad. Staatstheater | Von Rom nach London. Wege zu Händels Tolomeo | Symposium | 11.00/15.15

Boesner Künstlerbedarf | Spachteltechniken mit Acrylfarben und Powertex II | P. Ganzenmiller, Workshop | 10.30

Haltestelle Schloss Gottesaue | Klimaspaziergang durch die Oststadt | 15.00

Kinemathek | Moderne Zeiten | ab 6 J. | 15.00 | I’ve Heard the Mermaids Singing | CAN, dt. UT | 17.00 | Das freiwillige Jahr | D | 19.00 | Die glitzernden Garnelen | F, dt. UT | 21.15

Messe | art Karlsruhe: Klassische Moderne und Gegenwartskunst | 11.00

Nun | Weinerei | Wein-Event | 20.00

ZKM | Konkrete Geräusche und Musik der Maschinen | 18.00

Region

Kongresshaus Baden-Baden | Deutsche Wellnesstage | 10.00

Mediathek Bühl | Sausewind | Vanessa Weil, Lesung | 11.00

Museum LA8 Baden-Baden | Warum es so schwierig war, das Fliegen zu erfinden | Vortrag | 17.00

Schlossgarten Schwetzingen | Whisky Spring | 12.00

Theater Baden-Baden | Ist das gerecht? – Berth Wesselmann liest | 19.00