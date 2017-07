15.07.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Movement/Pfinztal Tigers Soul Club | 21.30

Die Stadtmitte | Grill Yourself | 19.00 | Daniel Ventura/DJ Manual | 23.00

Ettlinger Tor | Nicolai Jan Hübner (Piano) | Chill-Out Songs | 14.00

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

G.-Klotz-Anlage | India Summer Days | Basar/Streetfood/Livemusik/Workshops | 10.00 | Vorfest: Moritz & The Horny Horns/Steve Cherry Ensemble | 19.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | SMA Qunitett | 11.30

Kohi | Leuchtstoffmöhre/Larifari Paprika | 21.00

Lago | Salsa Night | 20.00

P8 | Sommerfest: Kinderprogramm/Film/Info u. a. | 14.00 | Beate X Uozo/Ohne festen Wohnsitz/Jarod/Geraniüm/Nine Eleven/DJs u. a. | 19.30

Phono | Rock Brigade | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Otto-Dullenkopf-Park | African Summer Festival | Markt/Trommelworkshops/Theater u. a. | 13.00 | Ibrahima Famadou/Abdou Day | 18.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 19.30

Stadtkirche Durlach | Spirited Voices | Gospel/Jazz | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | DJs D-K-Dance & Björn | 21.00

Tollhaus | Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Burg Neuleiningen | The Queen Kings | 20.00

Café Central Weinheim | Strassenpoeten/Lenner/Raintalk | Deutsch Rock/Pop | 20.00

Dobel | 40 Jahre Höhenfeuer | 18.00 | Radioman | 20.30

Gernsbach-Scheuern | 750 Jahre Scheuern | 17.30 | Schneehühner | 20.30

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Bossa Nossa | brasilian. Abend | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Gregor Meyle & Band | 20.00

Kupferdächle PF | Headphonesmusic/Soul Jah Tribe International | Reggae | 20.00

Vallée de Villé Neuf-Eglise | Festival Décibulles: Kamarad/Last Train/Asaf Avidan/Panda Dub u. a. | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Volkstheater-Festival | 11.00 | La Clemenza di Tito | Operngala | 19.30

Emmauskirche Waldstadt | Wenn einer fragt. Martin Luther – ein Singspiel | Kinderkantorei/Cappella Lutherana | 16.00

Festsaal KIT | Unitheater : Loriot’esk | 20.00

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

Konzerthaus | Jahreskonzert Sinfonieorchester an der DHBW | 20.00

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00 | Django – Die Rückkehr | 20.00

Sandkorn | Pension Schöller | 20.15 | Kabarett Kabbaratz | 20.30

Schloss Gottesaue | SchulMusikOrchester | Auszüge aus dem 10. Sinfonischen Konzert | 16.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

ZKM | Man in the Field | 20.00

Region

Belvedere Bruchsal | Sommerfest Chorgemeinschaft Lyra | 17.00

Burg Trifels Annweiler | Duo Luminoso | Schubert/Paganini u. a. | 20.00

Festspielhaus BAD | Ich, Carmen | María Pagés Company | 18.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Annette Postel & Salon Orchester Schwanen | 19.00

Hofkirche Bruchsal | Capella Carolina: Mendelssohn/Franck | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Impro-Derby | 20.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: Le cinesi | 11.15

Kulturforum RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail: Sven Hieronymus/Johannes Flöck/Meltem Kaptan u. a. | 20.00

Kurpark Bad Herrenalb | Der gestiefelte Kater | 16.00

Melanchthonkirche Malsch | Kammerorchester Malsch: Musik und Poesie | 18.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Schloss Stutensee | Jagdhornkonzert | Benefiz | 18.00

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Piraten! | 16.30

Theater BAD | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Maometto II | 19.00

Waldseehalle Forst | Curtains – Vorhang auf für Mord | Musical | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Filmwoche | 22.00

Bad. Staatstheater | Drachreiter: Die Feder eines Greifs | Cornelia Funke, Lesung | 11.00

Galerie Hess | Spiel mich! | Überraschung für die Kleinen | 10.00

HfG | Sommerrundgang 25 Jahre HfG | 10.00

Kaiserpassage | Sommerfest der Kulturpassage | 15.00

Kunstakademie/Schloss Scheibenhardt | Sommerausstellung/Offene Ateliers | 9.00

Lichtwert e.V. | Lightpainting Fotoworkshop | 20.00

Reithaus Egon v. Neindorff | Schönheit der Pferde. Zauber der Musik | Gala | 18.00

ßpace | Interventionen | Studierende des KIT stellen aus | 18.00

SV Alemannia Rüppurr | Afro.-Europ. Freizeit-Fußballturnier | 12.00

Region

Auto & Technik Museum Sinsheim | Heidelberg Historic

Gartenschau Bad Herrenalb | Schwarzwaldtage

Goldschmiedeschule PF | Tag der offenen Werkstatt | 10.00

Heidelsheim | Reichsstadtfest

Kürnbach | Kulinarisches Straßenfest

Kunstakademie Stuttgart | Rundgang/Offene Ateliers | 12.00

Narrenbrunnen Ettlingen | Blütenzauber | Geschichten/Gedichte | 21.00

Schwaigern | Kiliansfest im Zeichen des Weins

Technoseum MA | Int. VW-Treffen

Villa Wieser Herxheim | Nacht der Weine: Wein, Livemusik, Feuerwerk | 19.00

Weingut R. Pfefferle Sulzfeld | Wein-Sommer

Wilhelm-Hack-Museum LU | A. Kubin: Die andere Seite | Walter Sittler, Lesung | 18.00