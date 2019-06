15.06.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Studio Eins DJ Team | 22.00

Die Stadtmitte | FLEA: Flohmarkt für alle Wünsche | 16.00 | Daniel Ventura (Mixed)/Endless (Techno) | 23.00

Dorfschänke | Trick 17 | 21.00

Hemingway Lounge | Italian Pop Market: Marco Augusto | 11.30

Iuno | DJs SUR & Gin Ki Moon | Electro/House | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf/Faris | 21.45

Kohi | The Burning Hell | Indiefolk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

Substage | Ü30 Party | 21.00

Tempel | Off Track: Sound/Media/Performance Art | 17.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bundschuh Untergrombach | Fiesta de Vino | Weindorf/DJs/Livemusik | 18.00

Circle Club Offenburg | Kamehameha Festival After Party | 23.00

Flugplatz Offenburg | Kamehameha Festival: Jamie Jones/Joseph Capriati/Loco Dice/Aka Aka/Moonbootica u. a. | 10.00

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby: Monolink/The Streets/Balthazar/Von Wegen Lisbeth/Planet Wolf u. v. a. | 14.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Romeo und Julia | 16.00 | Iphigenie | 19.30 | In Ewigkeit Ameisen | 19.30

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Kröhnert XXL | 20.15

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00

Schloss Gottesaue | Lieder, Songs und Chansons von Hanns Eisler | 11.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17.30 + 20.00

Region

Exil-Theater Bruchsal | Zucchini Sistaz | 20.00

Grillhütte Freckenfeld | Sommersingen des GV Singfonia | 18.00

Hufeisen Germersheim | Musikschultag | 14.30

Klanghof Impflingen | Sommerfest | 14.00

Palatin Wiesloch | Chako Habekost | 20.00

Schlosshof Eyb Dörzbach | Sonus Brass Ensemble | Albinoni/Rossini/Mozart u.a. | 18.00

Stadthalle am Nollen Gernsbach | Don Camillo und Peppone | 20.00

Theater Baden-Baden | Clara | Oper von V. Bond | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Hochschule Technik + Wirtschaft (Willy-Andreas-Allee) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Pippi Langstrumpf | ab 6 J. | Oray | D, dt. UT | 17.00 | Herr Zwilling und Frau Zuckermann | 19.00 | Los Perros | F/Chile, dt. UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Swap à Porter: Tauschen, Teilen, Leihen | 14.00

Region

Dörrenbach | Mittelalterl. Dornröschen-Festmeile mit Feuerwerk | 12.00

Museumshof Herxheim | mol gugge-mol horche: Spaziergang mit Herxheimer Histörchen | 15.00

Schloss Bad Bergzabern | Rosenmarkt | 11.00

Siebeldingen | Kerwe 800 Jahre

Stiftsplatz LD | Tag der Integration | 10.00