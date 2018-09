15.09.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Benefiz Wir punkrocken das: Oh Jesses/Abbruch/Die KellerRattenU/Ochmoneks u. a. | 18.30

Bar Luka | Galerientag Afterparty | 19.00

Die Stadtmitte | Vinokilo-Vintage-Flohmarkt | 12.00 | Weekend Vibes | 23.00

Hemingway Lounge | Italo Pop Market: Marco Augusto Trio | 11.30

Gotec | Rheingrün Open Air Afterparty: The Yellow Heads u. a. | 23.00

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Joseph Boys | Punk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Allersaits/Schallmayer | Folk | 19.30

P8 | Shakers/Bayoné/Antimanifest | Punk/Hardcore | 21.00

Rheinstrandbad Rappenwört | Rheingrün Open Air: Victor Ruiz/Jay Lumen/Tini Gessler u. a. | 14.30

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | 20.00

Substage | 80’s Party | DJ Peter | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Walhalla | PsyKA-Festival: Vibravoid/Da Captain Trips/Cracked Machine u. a. | 15.00

Region

Baden-Baden | SWR3 New Pop Festival

Café Central Weinheim | Juse Ju/Curly | Hip-Hop | 21.00

Kulturhaus Osterfeld | Mothers Finest | Rock/Funk | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Zydeco Annie & The Swamp Cats | 20.00

Schwanenweiher Kandel | Blue in Green | Acoustic Jazz | 18.00

TV Hochstetten | Einschulungs-Disco | 14.30 | ETFA18 Disco | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Theaterfest | 11.00 | Seniorenorchester | 11.45 | Spielzeit-Cocktail | 19.30

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 19.30

Jubez | Die witzige Dreifaltigkeit | Comedy/Kleinkunst | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 16.00 | Dominos | FEM Fatale-Improtheater | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Zerbrochene Spiegel der Erinnerung | 20.00

Tollhaus | Jochen Malmsheimer | Kabarett | 20.00

Region

Alte Kelter Bretzfeld | Zengö | Ungarische Bauernmusik | 18.00

Festhalle Schützingen | Werner Koczwara | Kabarett | 20.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Kloster Maulbronn | Bassiona Amorosa | Vivaldi/Mozart/Liszt u. a. | 20.00

Reinhold-Würth-Haus Bad Mergentheim | Jerusalem Duo | 18.00

Rosengarten MA | Nutten, Koks und frische Erdbeeren – Die Geschichte des deutschen Schlagers | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Augartenstr./Marktplatz | Tag der offenen Baustelle | 11.00

Budo Club | Tag der offenen Tür | 14.00

Galerientag | www.galerientage-karlsruhe.de | 15.00

Kaffeehaus Schmidt | Wie ich lernte, eine Banane richtig zu schälen | Georg Felsberg, Lesung | 10.30

Kinemathek | Die Poetin | D, dt UT | 17.00 | Lebenszeichen – jüdisches Leben in Berlin | D/USA | 19.00 | Wolf and Sheep | AFG, dt. UT | 21.15

Kirchplatz St. Stephan | Faire-Wochen-Markt | 10.00

Lydias Wollschopf (Zedernweg 35) | Bunter Kreativmarkt/Workshops | 11.00

Nehemia Initiative | Der Regenwald brennt! Wegen Palmöl? Was tun? | Vorträge/Diskussion | 19.00

Saumarkt Durlach | Weinfest | 17.00

Schloss | Int. Tag der Demokratie: Mitmach-Aktion | 12.00

Yoga Vidya Zentrum | Therapeutisches Yoga bei Atemwegserkrankungen | 12.00

ZKM | Etudes Pour Théâtre Acoustique | Installation

Region

Alban-Stolz-Haus Bühl | Faires Frühstück | 9.00

Billigheim | Purzelmarkt

Bühl | Bauernmarkt | 9.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Flohmarkt | 8.00

Gernsbach | Altstadtfest | 11.00

Kesselstraße Offenburg | Einstimmung zum Freiheitsfest | 18.00

Kübelmarkt Bruchsal | Spaß und Genuss | 11.00

Nagold | Streetfood Fiesta | 12.00

Schlosskeller Bad Bergzabern | Pfälzer Festtagsgesellschaft | Wein/Anekdoten | 19.00

Schloss Neuenbürg | Großer Drachentag! Vom Flugdrachen zum Drachenflug | 14.30

Technoseum MA | Mannheim Dampf | 9.00