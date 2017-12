16.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DŸSE/Sickboyz/DJ Rocksamuray | 21.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura/Brother & Sister | 23.00

Fettschmelze | Skatebard | 23.00

Gotec | UVB DJ-Set/Datapimp/Enos Dias | 23.00 | Harte Liebe | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market | HfM Klavierklasse Prof. Stange | 11.30

Iuno | DJ Alekkz | Funk/Soul | 22.00

Jubez | Cream of Clapton | 20.30

Kohi | Bender & Schillinger | Indiefolk | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Mad At The World/World Negation/Deconvolution/... | Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Madness of Society | Rock | 20.00

Substage | 90er vs. 2000er Party | 21.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Knut Maurer’s Picture Book & Friends | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Bühler & Friends | 21.00

Marienkirche LD | A Celtic Winter Night | Céilí | 19.00

Tabakschopp Hirsch Hayna | JazzLounge Projekt/Borden’s BBQ | 19.00

Zur Pfalz Hochstadt | Blue Healers/Sixpack | Bluesnacht | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 + 15.00 | Karnickel | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00 | Ali Baba | ab 5 J. | 19.00

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert des DAAD-Wettbewerbs | 11.00

St. Bernhard | C.H. Graun: Weihnachtsoratorium | Lutherkantorei/Capriccio Fridericiana/Solisten | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Lisa Eckhart & Sven Kemmler | Kabarett | 20.00 | Tape Face | Kabarett/Pantomime | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Die Weihnachtsgeschichte nach Ch. Dickens | 15.00

Badner Halle RA | Christoph Sonntag | Comedy | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Zuckerbrot und Lichterglanz | Lieder/Gedichte/Texte zu Weihnachten | 17.00

klag-Bühne Gaggenau | Jörg Kräuter, Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Perle Anna | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Unterhaltungsabend MV Bad Herrenalb | 19.30

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 20.00

Mercedes Benz Kundencenter RA | Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum | 14.30

Reithalle RA | Reuschs Jahresrückblick | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schloss Schwetzingen | Oper: Mitridate | 19.30

Stadthalle Eppingen | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

Theater BAD | Tartuffe | 20.00

Theater HD | Ich bin das Volk | von F.X. Kroetz | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gutenbergplatz | Weststadt Weihnacht | Kunsthandwerk/Geschenkideen | 16.00

Insel | Thementag Familie | Workshops ab 10 J. | 11.00

Jubez | King of the Rim | Streetball-Turnier | 12.00

Kinemathek | Winter/Weihnachtsfilme | ab 5 J. | 15.00 | Liebe auf Sibirisch | D, dt. UT | 19.00 | Der Ornithologe | Portugal/F/Brasilien, dt. UT | 21.15

Modehaus Schöpf | Kunstauktion | Benefiz für die neue Orgel der Kleinen Kirche | 17.00

Neue Fledermaus | Die pubertären Fantasien des B.B. Rebozo | Ritchie Stravinski-Kurzfilmabend | 20.15

Regierungspräsidium | K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Romy Ries Concept Store | Weinberatung | Stephan Girst | 14.00

Unikat Store | WeihnachtsWerkMarkt | 11.00

Zen Dojo (Hirschstr. 44) | Zen-Praxis: ein Schatz für unsere Zeit | Vortrag | 16.00

Region

Blankenloch | Weihnachtsmarkt

Burg Landeck Klingenmünster | Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Dörrenbach | Dornröschen Weihnachtsmarkt

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Martinskirche Ettlingen | Lebendige Krippe | 14.00

Schlossgarten Bruchsal | Schlossweihnacht | 15.00

Schlossgarten Schwetzingen | Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt | 12.00

Schloss Neuenbürg | Advents-/Kunsthandwerkermarkt | 14.00