16.02.2019

Club/Live Musik

AKK | Wild Sliders | Rock | 20.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Hardy Heller u. a. | 22.00

Die Stadtmitte | SPH Bandcontest | 16.00 | Magic Flava (Mixed)/Endless (Techno/Techhouse) | 23.00

Dorfschänke | Hard Cover | 21.00

Fettschmelze | Club: 76666 | 23.00

Gotec | Abfahr Karlsruhe: Sebastian Groth/Matt Muss/Markus Schneider | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Indiepop Market | Nikki Forova & Band | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Nuage/Walls and Birds | Postpunk/Indiepop | 20.00

Lottis Traum | Ryan O’Reilly | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Willer | Singer/Songwriter | 20.00

P8 | The Grand Astoria/Weedshitter/Impetus | Prog/Stoner/Doom | 21.00

Scruffys Irish Pub | Johnny Campbell | Folkrock | 20.00

Topsy | Party Pur Valentinsspecial | DJ Nachtrocker | 22.00

Traube Durlach | Paule Popstar & The Burning Elephants | 20.00

Ubu | Gold Rush 7 | Toby O. Rink/Eric Mothes u. a. | Charity-Clubbing | 22.00

Z10 | Miss Rabbit/Stellar Saint | Hard Rock | 19.00

Region

Altes Volksbad MA | Rufus Coates & Jess Smith | Dark Folk/Blues | 21.00

BadnerHalle RA | Stahlzeit | Rammstein-Tribute | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Die Amigos | 19.30

Circle Club Offenburg | Love Me Later | Karotte/Seven Saki/Oskar u. a. | Elektro | 22.00

Eistreff Waldbronn | Schlag den DJ-Party | 18.00

JJ’s Bad Wildbad | Seán Treacy Band | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | The RemenBerries | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Schmitt singt Jürgens | Udo Jürgens-Show + Big Band | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Noche de Tango | 21.00

Kupferdächle PF | Maschinerie | Elektropop | 20.00

Reithalle RA | Sebastién Lemoine | Chanson | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Jacques Stotzem | Acoustic Guitar | 20.00

TV Gimmeldingen | Colin Jamieson’s Dynamite Daze | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Preisträgerkonzert Händel-Jugendpreis | 11.00 | Barock & Belcanto: Duello Amoroso | 19.00 | Viel Lärm um nichts | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Dschungelbuch – das Musical | ab 4 J. | 15.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Hemingway Lounge | Volkslied 4.0 | Theater Stupid Lovers | 20.00

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Planlos | Impro-Waschsalon | 20.00

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Lutherkirche | I. Naegelin (Sopran)/M. Deisenroth (Orgel)/Vokalensemble der Lutherkantorei u.a. | Franck/Mendelssohn u. a. | 19.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 16.00 + 19.00

Tempel | Das Königsbuch | ab 5 J. | Tyatro Diyalog | 15.00

Tollhaus | Annette Postel | Musikkabarett | 20.00

Wandelplatz (Kriegsstr. 216) | Würfelpuzzle. Variation. | Impro-Fooling-Duo-Show | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Heute Abend – Lola Blau | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Sascha Korf | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Bilder einer Ausstellung – nach der Musik von Modest Mussorgsky | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Hufeisen Germersheim | Christian de la Motte | Illusion & Comedy | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Willkommen in deinem Leben | 20.00

Reithalle RA | Funkenflug | ensemble 99 | 19.30

SAP Arena MA | Dinosaurier – Im Reich der Giganten | 11.00 + 15.00 + 19.00

Schloss Ettlingen | Mundartfestival: Hessischer Abend | Henni Nachtsheim | 20.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bürgerzentrum Nordweststadt (Landauer Str.) | Pflege und Betreuung, Unterstützungsangebote und Leistungen | Vortrag | 15.00

Kinemathek | Leon und die magischen Worte | ab 6 J. | 15.00 | Das Summen der Insekten | CH | 17.00 | Mellow Mud | Lettland, dt. UT | 19.00 | Dogman | I, dt. UT | 21.15

Region

Buchhandlung Kolibri Bretten | Drei Mal Leben | von Y. Reza | 19.00

Kongresshaus Baden-Baden | Dt. Wellnesstage | 10.00

Oberrheinhalle Offenburg | Weltberge – die 4. Dimension | Reinhold Messner, Multivisionsvortrag | 20.00

Stadthalle Maulbronn | Benefiz-Büchermarkt | 10.00