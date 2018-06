16.06.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pfinztal Tigers Soul Club: Tex Dixigas | 60's Pop/Soul | 23.00

Casa Cuba | Fiesta Bailar Casino | 20.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed)/Frische Ernte (Techhouse) | 23.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Guitar Men | Rock-/Pop-Benefiz | 20.00

Hemingway Lounge | Classic Market: U. Nakagawa (Violine)/N. Alvarenga (Klavier) | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Marktplatz | Appleshoes | 12.00 | Marco Augusto Trio | 13.30 | Restones | 16.00 | Uptown | 17.30 | Mangold | 19.30

P8 | Old Styles Best/Bierdosen Freunde | Punkrock | 20.00

Produzentengalerie 20. Juni (Douglasstr. 9) | Atelierfest zum dreijährigen Bestehen: Vocalensemble Gute Laune | 19.00

Rock Shop | Musikerflohmarkt | 10.00 | Dominik Baer/Patrick Lemm/Ralf Gustke & Philipp Rehm/Sons of Sounds u. a. | 12.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann’s Summer Sessions | 20.00

Tempel | Mela | Soul/Jazz | 20.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Café Central Weinheim | SPH Bandcontest: Musicum Theatrum/Bratino/Misanthrop u. a. | 21.00

Festplatz Weingarten | Weingartner Lebenslauf | 14.30 | Zardiz live | 18.00

Flugplatz Offenburg | Kamehameha Festival: Sven Väth/Aka Aka/Amelie Lens/Claptone/Karotte/Moonbootica u. a. | 10.00

Jazzhaus HD | Die Gerdband | 21.15

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby: George Fitzgerald/Editors/The Wombats/Neurosis/Heads/Hysterese u. a. | 12.30

Sole Aktiv Park Bad Schönborn | Seán Treacy Band | 19.00

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net

Zehntkeller Dörzbach-Hohebach | Hot Club de Cologne | Swing Manouche | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 19.30 | Liederabend : K. Broderick/A. Kadurina/K. Tier | 19.30 | Am Boden | 19.30

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 19.30

Friedenskirche Weiherfeld | A. L’Espérance (Sopran)/S. Jovanovic (Cembalo) | Caccini/Frescobaldi u. a. | 19.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

St. Bernhard | Evensong – ökumenisches Abendlob | 18.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Tollhaus | Caveman | Komödie | 20.00

vhs | Bonjour! oder Könnten wir bitte beim Text bleiben? | Theater | 19.30

Region

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Fabrik Bruchsal | Comedy Club | 19.30

Festspielhaus BAD | Nederlands Dans Theater | 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Landauer Liederleute | Bruckner/Skandinav. Musik | 20.00

Kunsthalle Würth Schwäbisch Hall | Rhapsody Three | Tschaikowsky/Brahms/Gershwin u.a. | 18.00

Kupferdächle PF | Der Pablo | Krimikomödie | 20.00

Kurpark Bad Herrenalb | Das UN – eine wundersame Waldgeschichte | ab 5 J. | 16.00 | Ein Sack voll Abenteuer | Komödie | 20.00

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Ortsmitte Steinweiler | Kleine Frau, was nun? | Chawwerusch-Theater | 20.00

Schloss HD | Anatevka | Musical | 20.30

Stadthalle am Nollen Gengenbach | BLB: Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00

Theater BAD | Wer ist Max? | Comedy | 15.00



Lesung/Vortrag/Film

A&S Bücherland | Der Vierte König: Texte über zu spät Gekommene | Lesung + Musik | 20.00

Innenstadt | Mobilitätsfestival + Lange Einkaufsnacht (bis 22.00)

Jubez | Die dunkle Seite der Zivilgesellschaft – Rassismus als Normalzustand? | Kongress des Netzwerks Karlsruhe gegen Rechts | 9.30 | Takdir – Die Anerkennung/Mittelscheitel | Performances | 20.00

Kinemathek | Leon und die magischen Worte | ab 6 J. | 15.00 | Festival der Demokratie | D | 17.00 | Camino a La Paz | Argentinien, dt. UT | 19.00 | Breaking the Waves | DK, dt, UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Der Mond | 16.00 | Unser Weltall | 18.00

Psycholog. Beratungsstelle Ost und West | Tag der offenen Tür | 12.30

V12 (Viktoriastr. 12) | Offene Ateliers | 18.00

Region

Bürgerpark Bruchsal | 7. Bergfried Spectaculum | 12.00

Dörrenbach | Mittelalterliche Dornröschen Festmeile | 11.00

Museum Pfalzgalerie KL | Michael Bauer (Mundartlesung)/Trio Tango Palatino | 11.00

Naturfreundehaus Kandel | Sonnwendfeier | 18.00

Schloss Bad Bergzabern | Rosenmarkt | 10.00

Schloss Favorite Rastatt | Picknick in Weiß | 18.00

Session Musikhaus Walldorf | Tag der offenen Tür + Musikerflohmarkt | 10.00

Technik Museum Sinsheim | Ostalgie Treffen | 9.00