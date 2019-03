16.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Unhold & Support (Doom/Post Metal)/Ballroom Blitzkrieg/DJ Chainzz/DJ Mogli | 23.00

Café Nun | Adam Evald | 20.30

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed) | 23.00 | Electronic Session | 23.30

Dorfschänke | Mad House | 21.00

Gotec | Chacho’s House: Shaf Huse/Nhan Solo u. a. | Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Fabian Schöne Quartet | 11.30 | Louise Lotte Edler Abend | 20.00

Iuno | Dick Snarrer & Exx Valdez | Soul/Wave/Glam | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Mapa | Alma Gemela | Acoustic Latino | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Ali Jabor & Friends | Oriental Jazz | 20.00

P8 | Kollektiv Liebe: Âvem/Edu Buscholl/Katabtu | Deephouse/Downtempo | 22.00

Scruffys Irish Pub | Holzkiste | Folkrock | 20.00

Substage | Pothead | 21.00

Tempel | Shalosh | Jazz-Rock | 20.00

Tollhaus | Onair | A Cappella | 20.00 | Irish Spring: Breabeach/Boxing Banjo/Eddie Sheehan & Cormac Doyle/Sandra Ganley | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Dicke Fische | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Neuer Deutscher Jazzpreis: Wettbewerbskonzerte | 20.00

Altes Volksbad MA | Nele Needs a Holiday/Awkward i/Lauren Napier | Singer/Songwriter | 20.00

Café Central Weinheim | The Spitfires/The Buggs/DJ Loaded Nick | Ska/Soul/Punk | 21.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | TSV-Oldie-Night | TOPS | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Quiet Lane | Folk | 20.00

MHP Arena Ludwigsburg | Rock meets Classic | 20.00

Schloss Ettlingen | Frank Wuppinger Arkestra | Jazz/Folk/Balkan | 20.30

Weingut Disqué Freckenfeld | Travis & Elaine | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Elektra | Operngala | 19.30 | Am Königsweg | 19.30 | Love is a battlefield | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Jakobus-Theater | Doubledate mit Kunst | Stupid Lovers | 20.00

Jubez | Alexandra Gauger/Rena Schwarz/El Mago Masin/Mlle Mirabelle | Comedy/Kleinkunst | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die hohe Schule der Bambule | Weltkritik live | 20.15

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

KIT (Audimax) | KIT Konzertchor/KIT Philharmonie/Athos Ensemble/Solisten | Smyth/Sibelius | 20.00

Lutherkirche | Waldstadt-Kammerorchester/Junge Solisten | 19.00

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 16.00

Rabusstudio Durlach | #telemanie 5: Vertigo | Telemann/Bach/Couperin u.a. | 19.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Pianotrio Triority feat. Ack van Rooyen | 20.00

BadnerHalle RA | Heinrich del Core | Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Geschichten aus dem Wiener Wald | 20.00

Exiltheater Bruchsal | Martin Zingsheim | Kabarett | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – Der Charme des Makels | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Erdbeer-Pfeffer | Improtheater | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Willkommen in deinem Leben | 20.00

Lutherkirche BAD-Lichtental | Kammerchor Öschelbronn/Karlsruher Barockensemble/Solisten | Lotti/Bach/Händel | 19.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Amerika | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 20.00

Theater HD | Don Karlos | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amnesty International (Waldstr. 24-28, 3. OG) | Tag der offenen Tür | 11.00

Dt.-sprachiger Muslimkreis | Wenn die Menschenwürde durch Extremismus bedroht wird | Vorträge/WS | 10.00

Europ. Schule Waldstadt | Tag der offenen Tür | 9.30

Kinemathek | Die unendliche Geschichte | ab 8 J. | Die Maske | Polen, dt. UT | 17.00 | Laurence Anyways | Kanada, dt. UT | 19.00

Kohi | Vernissage: Gernod Weis und Kirsten Kuive | 19.00

Messe | Inventa: Garden/Living/Eco Building + RendezVino | 10.00

Prinz-Max-Palais | Eigenes und Fremdes im Spiegel K’her Institutionen/Medien | 15.00

Reinhold-Crocoll-Halle Knielingen | Kicken gegen Rassismus | 10.00

Romy Ries Concept Store | Happy Birthday – 7 Jahre | 11.00

Schauburg | KWgR: I am not your negro | Film/Diskussion | 16.00

Ständehaussaal | Der gute Deutsche | Christian Bommarius, Vortrag zur dt. Kolonialgeschichte | 19.30

Stephansaal | Stummfilmfestival | Ost und West | 16.00 | Filmkonzert Ernst Lubitsch | 19.00 | Der Gelbe Schein | 22.00

Studentenhaus | KWgR: Schubladen | Theater | 20.00

Tollhaus | Vernetzungstreffen der K’her Rassismus-Arbeit | 10.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Gewerbeschau | 11.00

Kloster Maulbronn | Ostereiermarkt | 10.00

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Designmesse | 11.00

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt (Aktion für krebskranke Kinder) | 13.00