16.11.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Lulu und die Einhornfarm | 21.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Ben Manson/Jam El Mar | 22.00

Die Neue Fledermaus | Miri in The Green feat. Herbie Erb | 19.00

Die Stadtmitte | Beat Kidz (Mixed)/Deepzana & Nico S (Elektro) | 23.00

Dorfschänke | Katakombe Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Hello Club | 5 Jahre Hello Club: DJ Luis Saranda | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Y. Funk (Klavier)/H. Donie (Gesang) | 11.30 | Stephan Hardt & Friends | Elton John-/Billy Joel-Songs | 20.00

ibz | Trio Kallio-Nill-Schayegan | Weltmusik | 19.00

Jubez | Airwood | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Paul Batto/Ondra Kriz | Blues/Jazz | 20.30

P8 | EA80/Klotzs/Cuntroaches | Punk/Noisepunk | 21.00

Schalander | Eleanor McEvoy | 20.00

Scruffys Irish Pub | Tanja Steel | Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Substage | Zsk/Tarakany!/Minipax | 20.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Traube Durlach | Gary’s Hot Stuff Band | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Acid Arab | 20.00

Bühl | Jazztival: Jazz in Kneipen | 21.30

Bürgerhaus Linkenheim | Chorparty: Weibrations/Coro Minuetto/Vocal Resources u. a. | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jazztival | Kathrin Pechlof Trio | 19.30 | Park Stickney (Harfe) | 20.45 | Izabella Effenberg Quintett | 22.00

Eistreff Waldbronn | Mottoparty: Schlag den DJ | 18.00

Eventhütte LD | Rokko Rubin & Die Schlagerjuwelen | 70er-Schlagerparty | 20.00

Juz Specht Ettlingen | iwishicouldstay Festival: Keele/Maffai/Die Schande von/Youth/Catapults u. a. | 17.00

Kath. Gemeindehaus Berghausen | Friendiz | Frz. Abend | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Muttis Kinder | A Cappella | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Onair | A Cappella | 20.00

Muddy’s Club Weinheim | Cris Cosmo & Band | 20.00

Popakademie MA | World Drum Festival | 12.00

Schütte-Keller Bühl | Michael Fitz | Songpoet | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Shtetl Tov | Klezmer/Tango | 19.30

Weinheim | Nightgroove | Kneipenfestival | 20.00

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Water and Sand feat. Todd Thibaud | Americana | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Cathrin Pfeifer’s Trezoule | Folk/Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | Oper | 19.30 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.30 | Probeliegen | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Move over, Baby | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ihr Standort wird ermittelt | Michael Feindler | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | FEM Fatale Improtheater: Camp Fire Stories | 20.00

Schloss Gottesaue | XVII. Wettbewerb für SchulmusikerInnen | 10.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Tollhaus | Suchtpotenzial | Musik-Comedy | 20.00 | Nach Notat Zu Bett - Die Heinz Strunk Show | 20.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Rock trifft Klassik | Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Gitarrenensemble Cantabile | From Barrelhouse to Broadway | 19.30

Dalberghalle Essingen | Musikal.-Lit. Deutschlandreise | Zupforchester Essingen | 19.00

dasHaus LU | Der Watzmann ruft | Rustical von W. Ambros/M. O. Tauchen und J. Prokopetz | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Max Raabe und Palast Orchester | 19.00

Figurentheater PF | Wunderkammer - Betrachtungen über das Staunen | 20.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Leichenschmaus | Theaterstück | 19.00

Kurhaus-Rest. Bad Herrenalb | Krimi Dinner: Duell der Meisterdiebe | 19.00

Kurpfalzhalle Leimen-St. Ilgen | Chako Habekost | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Einer von uns Beiden muss, der andere darf | Clowntheater PuR | 20.00

Nationaltheater MA | Abschluss Enjoy Jazz: Eleni Karaindrou | 20.00

Schloss Bruchsal | Poetische Klänge und Tänze zwischen Orient und Okzident | 20.30

Stadtparkhalle Bretten | Partnerschaftskonzert | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Steinhaus Knittlingen | Werner Koczwara | Kabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Krawumm! | Improtheater 5–10 J. | 15.00

Theater HD | Animal Farm | 19.30

Theater PF | Die verkaufte Braut | Oper | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Bücherflohmarkt + Apollo 12 Jubiläum | 10.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Lichter-/Kunsthandwerkermarkt | 14.00

Café Nun | Weinerei | 20.00

Europ. Schule Waldstadt | JuBi-Jugendbildungsmesse | 10.00

Ev. Jakobusschule Nordweststadt | Charity-Speakerabend | www.inspirationszeit.com | 17.30

Kinemathek | Mon Oncle | ab 8 J. | 15.00 | Eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora | 17.00 | Gott existiert, ihr Name ist Petrunya | dt. UT | 19.00 | Supermarkt | D | 21.15

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Ingrid Noll (Krimilesung) | 20.00

Kronenplatz | Flohmarkt | 8.00

Prinz-Max-Palais | Korea zu Gast im Literaturhaus: Kurzfilme/Symposium | 11.00

Regierungspräsidium | Spiele-Nachmittag | 14.00 | Die Laufmaschine | ab 5 J. | 15.00 | Isländische Lyrik | 19.00 | Gebrauchsanweisung für Island | 20.15 | Lesungen

Schloss | Propaganda im 17. Jh. zur Generierung eines Fremdbildes | Konferenz | 15.00

vhs | Fabrizio de André | Ital. Musikabend | 19.00

Region

Böblingen/Sindelfingen | Lange Nacht der Museen | 18.00

Bürgerhaus Söllingen | Kuscheltier-Workshop für Kinder/Jugendl. | 14.30

Messe Pirmasens | Kreativvitti: Fachmesse Kultur-/Kreativwirtschaft | 10.00

Mundoplatz/Mundohalle Minfeld | Minfelder Scheunenzauber (Adventsmarkt) | 14.00

Parc Expo Strasbourg-Wacken | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst/Design | 11.00

Reithalle RA | meinZuhause! | Immobilien Messe | 11.00

Thalia Ettlingen | Myre ro: Madame Nadelgrün | ab 4 J. | 16.00