16.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Old Man Coyote & Piza & DJ King Bazooka | 21.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Criss Source/Serge Laurent | 22.00

Dorfschänke | PsyKA: Julie’s Haircut/L’Ira del Baccano | 19.00

Gotec | RheinGrün Afterparty | Stephan Hinz u. a. | Techno/Deephouse | 23.00

Hemingway Lounge | Singer/Songwriter Market | 2Another | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | 50s/60s | 22.00

Jubez | Transporter & Gablonzky Beat | 20.30

Kohi | Blind Butcher | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Moninger Braustübl | Seán Treacy Band | 19.00

Otto-Dullenkopf-Park | Afrika-Tag | 14.00

Rheinstrandbad Rappenwört | RheinGrün Open Air | A.N.A.L./Klaudia Gawlas/Township Rebellion u. a. | 14.00

Saumarkt Durlach | Weinfest | 15.00 | beTONt männlich | 18.00 | Billy & Tom and Friends | 19.30

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Folk/Blues | 20.00

Substage | 80’s Party | 21.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Trova Il Tempo Durlach | Pinguin Klub: à la française | 20.00

Region

Café Central Weinheim | DJ Cyberella/DJ Ghoul | Gothic-Party | 22.00

Calw | Kneipennacht | 19.00

Karlstorbahnhof HD | MC Rene | Hip Hop | 21.00

Museum Frieder Burda BAD | SWR3 Live-Lyrix | 19.30

Salt & Pepper PF | Björn Torwellen/Mach Zwai/Britty Paula | 23.00

SAP Arena MA | Neil Diamond | 20.00

Strasbourg (rue de la Coopérative) | Street Bouche Festival | 11.00 | Hip Hop Open-Air | 23.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Theaterfest | 11.00 | Spielzeitcocktail | 19.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | Der Hundertjährige, der... | 19.30 | Macho Man | 20.30

St. Martin Rintheim | I. Delemarre (Sopran)/D. Wimmer (Trompete)/M. Bieringer (Orgel) | Bach/Scarlatti/Händel | 19.00

Tempel | Sarah Kiesecker Performing Arts | 20.00

Region

Dom zu Speyer | Int. Musiktage | Festl. Eröffnungskonzert | 20.00

Kaffee-Gässle Seh(e)-Bühne Schömberg | Daniel Helfrich, Kabarett | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Fragmentum – Musik aus württembergischen Klöstern | Ensemble Ordo Virtutum | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Frederic Hormuth, Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Urfaust | Premiere | 19.30

St. Leodegar Steinfeld | Ingenium Ensemble | Vokalmusik aus Slowenien | 19.30

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier Ana & Anda | Ateliercafé: Fairtrade Genuss-Gebäcke | 14.00

Atelier Hexenstich | Frauenkleidertausch und Männerflohmarkt | 20.00

Faire Ware | Stichwort Wertschätzung | Infotage | 11.00

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Who Owns The Past? | USA, OF | 19.00 | Mr. Long | Japan/Taiwan/Hongkong, dt. UT | 21.15

Lydias Wollschopf (Zedernweg 35, Neureut) | Bunter Kreativmarkt | 11.00

Prinz-Max-Palais | Monika Maron/Barbara Schibli | Literaturpreisverleihung/Lesung | 19.30

Rathaus am Marktplatz | Zukunftswerkstatt eDrais 2017 | 14.00

Region

Badner Halle RA | Erntedankfeier der Gartenfreunde Rastatt | 19.00

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | 15.00

Bühl | Bauernmarkt | 9.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Aktiv & Gesund | Messe/Ausstellung/Vorträge | 11.00

Dorfbrunnen Staffort | Topinambur-Blütenfest | 18.30

Gernsbach | Historisches Altstadtfest | 15.00

Halle 02 HD | Hallenflohmarkt | 13.00

Haus zum Maulbeerbaum LD | Sinfonie für ein Haus | Klangcollage | 14.00

Klanghof Impflingen | Michael Karst | Pfalz-Krimilesung + Musik | 20.00

Lindenplatz Schömberg | Flohmarkt | 9.00

Neescafé Linkenheim-Hochstetten | Die Romantische Liebe | Lesung | 16.00

Offene Ateliers Rheinland-Pfalz | 14.00

Schloss Schwetzingen | Werte | Ausstellung traditioneller Handwerkskunst | 13.00

Waisenhausplatz PF | Golden Car Reunion | 10.00