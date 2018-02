17.02.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Gina Été | 21.00

Culteum | Pappenheimer/Crazy ERG | Techno | 23.00

Fettschmelze | Club: DJ Brom & Friday Dunard | 23.00

Gotec | Dstrct X: Mike Väth | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Pas de deux | 11.30

Jubez | Umbo | Pop meets Comedy | 20.30

Kohi | Plattenbau/Asbest | New Wave/Post-Punk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Zystem/Terrorfett/Helmut Cool | Punk | 20.00

Substage | Motörblast | Tribute to Motörhead | 21.00

Synthicat | D-Unity/Jovanni Cimino/Jandee | 23.00

Tollhaus | Mísia | Fado | 20.00

Topsy | Be My Valentine Vol II | 22.00

Traube Durlach | Livin’ the Blues | 19.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Talking Horns | Jazz | 20.00

Wespennest Neustadt | Vano Bamberger Trio | Sinti Jazz | 20.30

Waldknechtshof Klosterreichenbach | Cristiano Matos Band | Weltmusik | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Konzert Valer Sabadus – Tiranno Amor | 19.00 | Willkommen | Komödie | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Dracula | Neues Hoftheater | 20.00

Das Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30 | rastetter&wacker: Völlig dada! | 20.15

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 15.00

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Alles andere später | Tilman Birr | 20.15

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 11.00 + 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Schloss Gottesaue | Schülerkonzert | 11.30

Schwarzwaldhalle | Alice im Wunderland | 18.00

Studentenhaus | Kleider machen Leute – die neue Kollektion | Unitheater | 20.00

Tollhaus | Lars Redlich | Musik-Kabarett | 20.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | Preisträgerkonzert Junge Klassik | 18.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Christian Ehring | Kabarett | 20.00

Langensteinbacher Höhe | David | Musical von M. Fruth | 17.00

Liederhalle Stuttgart | Richard O’Brien’s Rocky Horror Show | 15.00 + 20.00

Schütte-Keller Bühl | Alfred Mittermeier | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Stephen King, Misery | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Pettersson und Findus | ab 5 J. | 15.00 | Höhere Gewalt | Schweden, dt. UT | 19.00 | Jackie – The First Lady | USA, dt. UT | 21.15

Kohi | Laura Polke | Kunst-Vernissage | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Kleider-Tausch | 16.00

Region

Hohenstaufensaal Annweiler | Faszination Tibet: Reise zum heiligen Berg Kallash | Live-Multivision | 20.00

Kongresshaus Baden-Baden | Deutsche Wellnesstage | 10.00

Reithalle RA | Natur & Bio Infotag | 10.00

Schloss Schwetzingen | Whisky-Spring | Messe | 11.00