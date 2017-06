17.06.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pfinztal Tigers Soul Club | 22.00

Bad. Staatstheater | Jazz Mile im French Quarter | 19.30

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Klavier | 11.30

Iuno | DJ Sascha Beyer | Techno/House | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

NCO Club | www.mashody.de | Festival der BMX-/Skate-/Hip Hop-/Parkour-/Tricking-Szene | Max Hertel/Ketch/DJ Competition u.a.

Rockshop | Hausparty | Musikschulen/Patrick Lemm/Blues Box/Moritz u. a. | 12.30

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 20.00

Tempel | ROFOROFO | Indie/Alternative | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

ZKM | next generation 7.0: Sensorik | Festival für elektron. Musik | 10.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Tim Fischer | Chansons | 20.00

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby | Moderat/Metronomy/Kate Tempest/Temples/American Football u. a. | 13.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 19.30 | Karnickel | Komödie | 19.30

dm Arena | Ninja Warrior Germany | TV-Aufzeichung | 13.00 + 17.00 + 21.00

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | ab 2 J. | 15.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kohi | Nektarios Vlachopoulos | Wortkunst | 21.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 16.00

Schloss Gottesaue | Wettbewerb für das Lied des 20. Jhdts | 14.00

Region

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Die Geierwally | 20.00

Festspielhaus BAD | Leveleleven | A-cappella nordisch | 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Luther | Schauspiel | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Der eingebildete Kranke | Komödie | 20.30

Hartmanni-Gymnasium Eppingen | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Hufeisen Germersheim | Barbecue Summernight & Dance | Mario Siegmeyer & The Teachers/Janina Moeller u. a. | 19.00

Klanghof Impflingen | Sommerfest | 14.00

Kloster Maulbronn | S. Küchler-Blessing (Orgel) | Liszt/Improvisation | 20.00

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Das Geheimnis der Maultasche | 15.00 | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Schlosshof Bad Bergzabern | Abschlusskonzert Rosenwochen | Duo Afable | Mozart/Fauré u. a. | 19.00

Schloss Ettlingen | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | ab 5 J. | 15.00

Schloss Favorite RA | Berliner Hofkapelle | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30

St. Leodegar Steinfeld | Maulbronner Kammerchor | 18.00

Theater BAD | Sandträume | Kunst aus Sand, Marionetten und Musik | 20.00

Theater HD | Wir gratulieren/Der Ring des Polykrates | Opern | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

ibz | Sri-lankisch kochen | 15.00

Kinemathek | Meine griechischen Ferien | ab 9 J. | 15.00 | Ritual der schwarzen Sonne | D, dt. UT | 19.00 | Die Mumie | USA, DF | 21.15

Modehaus Schöpf | Zivilcourage im Gespräch | 14.30

Region

Dörrenbach | Mittelalterl. Dornröschen-Festmeile | 12.00

Frank-Loebsches Haus LD | Weintage der Südl. Weinstraße | 13.00

Halle 02 HD | Craft Beer Festival | 14.00

Marktplatz Kürnbach | Weindorf

Museum Zeughaus C5 MA | Dem Papstschuhmacher über die Schulter geschaut | 11.30

Schlosshof Bad Bergzabern | Rosenmarkt | 11.00

Schwaigern | Kelterfest

Umweltzentrum | Klimawandel + Gesundheit/Globale Übergewichtspandemie u. a. | Vorträge | 19.00

Weincampus Neustadt | Vinocamp Deutschland | 9.00