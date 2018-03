17.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | emils/Terrorfett | Punk | 21.00

Dorfschänke | Elvira Novello & The Soulicitors | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Olli Roth | 19.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Fettschmelze | Lux | 23.00

Gotec | Dstrct X: Brainfist/Muchacho u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende (Debussy/Schumann u. a.) | 11.30 | Jules & Band | 20.00

Iuno | DJ Janes | Soul/Jazz/House | 22.00

Jubez | Sebastian Krämer | Chanson | 20.00 | Tanzbar | 21.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Colored Models | NDW/Garage | 21.00

Scruffys Irish Pub | St. Patrick’s Day: Live Music | 12.00

Substage | Dritte Wahl/Megaton | Punkrock | 19.30

Tempel | Stephanie Boltz | 20.00

Tollhaus | Quadro Nuevo | Kinderlieder | 16.00 | Quadro Nuevo meets Cairo Steps | 20.00

Topsy | St. Patrick’s Day Party | 22.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Wein & Jazz | 19.00

Café Central Weinheim | Out of Luck/The Monstrocities/Cat o Nine Tails | Psychobilly | 21.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | Die Tops | Oldies | 20.00

Grüner Baum Ottersweier | Holger Görrißen | Leonard Cohen-Tribute | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Rocko Schamoni | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Keith Hawkins | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Claus Müllers Allstar-Band | Tribute to Jimi Hendrix | 20.00

Kupferdächle PF | Easy am Hang Warm-Up-Party | 20.00

MHP Arena Ludwigsburg | Gianna Nannini | 20.00

Rosengarten MA | The Bar at Buena Vista | 20.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Choraoke | 21.00

Schütte-Keller Bühl | Antiquariat | Gipsy Swing | 20.00

Stadthalle Ettlingen | The Magic of Santana | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Bühnensprung | Improshow: Mehr als nur Worte | 20.00

Auferstehungskirche Rüppurr | Frauen der Musikgeschichte | H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier) | 18.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Abfall der Welt | 19.30

Barco im K-Punkt | Kant reloaded | Klaus-Ulrich Moeller, Satire | 19.30

Christkönigskirche Rüppurr | Dvorak: Stabat Mater | Ensemble Zeitlose Musik/Chor der KHG | 19.30

Das Sandkorn | Die Wunderübung | 19.30 | In An Unusual Way | 20.15

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00 + 14.00

Jakobus-Theater | The Way of Love | Impro Waschsalon | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | Comedy mit Musik | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Born in the BRD | Özgür Cebe | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | E. La-Deur (Querflöte)/J. Blomenkamp (Violine)/Y. Hofmann (Bassbariton)/L. Tscholl (Klavier) | Schumann/Brahms u. a. | 19.00

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00 | Django – Die Rückkehr | 20.00

St. Bernhard Oststadt | Kantorei der Lutherana/Collegium a Rhythmicum/Solisten | Rossini/Mozart | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Matthias Egersdörfer | Kabarett | 20.00

Region

Festhalle Schützingen | Thomas Freitag | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Mr. Bond | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Roland Maier, Kabarett | 20.00

Rosengarten MA | Piano Battle | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Pippi Langstrumpf | ab 5 J. | 17.00

Theater im Riff Bruchsal | Dänische Delikatessen | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Die Prinzessin und der Schweinehirt | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Spelling Bee Finale | 14.00

Gedok | Mitmachaktion: „BeWEGt“ | 11.00

HWK Gärtnerei Grötzingen | Ostermarkt | 10.00

Kinemathek | Silent Waters | Pakistan/F/D, dt. UT | 17.00 | Rififi am Karfreitag | GB, dt. UT | 19.00 | Absolute Giganten | D | 21.15

Messe | Inventa – Inspiration für mein Zuhause + RendezVino | 10.00

Pfarrgemeinde Christkönig Rüppurr | Indian Food Festival | 15.00

Stephansaal | Komödien & Action (Chaplin u. a.) | 15.00 | Moana With Sound | 16.45 | Tabu | 19.30 | Schloss Vogelöd | 22.00 | Stummfilme + Livemusik

Yoga Vidya Zentrum | Männeryoga | 9.30 | Info Yogatherapie Ausbildung | 10.30 | Standhaltungen im Yoga | 13.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Energie- und Bau-Messe | 11.00

Kulturhalle Remchingen | Oster-Kunsthandwerkermarkt | 13.00

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Int. Designmesse | 11.00

Restaurant Le Moulin Bruchsal | Kriminal Dinner: Sherlock Holmes und die vergiftete Maultäschlesupp | 19.00

Schauwerk Sindelfingen | Das Menschenbild der griech. Antike und der Moderne | Vortrag | 12.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Türkisch-deutsche Vorlesestunde ab 4 J. | 10.30

Theater HD | Gretchenfragen | Spartenübergreifendes Faust-Symposium | 11.00

Zoo Landau (Eingang) | Kinder-Uni: Bionik – Lernen von der Natur für eine verbesserte Technik | 11.00