17.11.2018

Club/Live Musik

AKK | Unrepentant/Demorphed/Blutgericht | Metal | 20.00

Alte Hackerei | Spoonhead | 21.30

Altes Rathaus Bulach | Zehn – Bulach A Cappella/Die Karlas | Chorkonzert | 20.00

Café Nun | Lambert And Decker | 20.00

Die Stadtmitte | Fashionmarkt | 15.00 | DJ Daniel Ventura (Mixed)/Frame It (Bass House/Techno) | 23.00

Dorfschänke | Guarango | Latin Music | 21.00

Fettschmelze | Aua & Angst/Thirdworldlabour | 23.00

Gotec | Dominik Eulberg u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: J. Azar (Klavier)/S.Velasco (Oboe) | 11.30

Iuno | DJ Stean | Hip Hop | 22.00

Kohi | La Superba | Klezmer/Balkan | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | 10 Jahre Frau Antje und die Ukulele Volume 2 | 20.30

P8 | Iwishicouldstay Fest: Attic Stories/Sorry For Escalating/Finding Harbours/For Them All u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Bluegrass/Folk | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Tin Pan Alley | 20.30

Wolfbräu | Doo & the Wops | Rock’n’Roll | 20.00

Region

Auenhof Neulingen | Azziza & Jonas Gavriil | Benefiz | 19.00

Café Central Weinheim | Zweitonliga | Ska | 21.00

Europa-Park Rust | Rolling Stone Park: Element of Crime/Motorpsycho/The Decemberist/The Breeders/Die höchste Eisenbahn u. a. | 12.00

Kupferdächle PF | Pforzelona Folk! | Paul Clayton/Jona Bird/No Sugar, No Cream /Quiet Lane | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Dapper Dan Men | Bluegrass/Country | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle | 20.00

Realschule Rheinmünster | Martin Schütt | Mundart-Liedermacher | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Tim Lothar | Blues | 20.00

St. Georgskirche Kandel | Modern Voices | Rock/Pop/Weltmusik | 19.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Iontach | Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Schwanensee | 19.00 | Die Glasmenagerie | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Emmauskirche Waldstadt | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

K2 | Frau Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Lutherkirche | I. Naegelin (Sopran)/D. Lehmann-Horsch (Orgel) | Boulanger/Vierne/Chausson | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00 | Adams Äpfel | 20.00

Otto-Dullenkopf-Park (Zirkuszelt) | People On A Stage | MaCompagnie, neuer Zirkus | 20.00

Reinhold-Crocoll-Halle Knielingen | Jonglier-/Akrobatiknacht | 13.30

Schloss Gottesaue | Dr. Hermann Büttner Klavierwettbewerb | 10.00 | Good Morning Jazz | Vocal Matinee | 11.00

Tollhaus | Cirque Eloize | 20.00

Region

Alter Bauernhof Zeiskam | Hairspray | popCHORn-Musical | 19.30

Badner Halle RA | @lice im www.underland | Bad. Chor Wintersdorf | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Tanznacht | 19.00

Café Central Weinheim | Poetry Slam | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 19.00

Figurentheater PF | Armer Ritter | ab 6 J. | 15.00

Hufeisen GER | Non, je ne regrette rien! | Chansons | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Robert Kreis | 20.00

Schmuckmuseum PF | Ballett: Perfekt unperfekt | Theater PF | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Der Brandner Kaspar kehrt zurück | 19.30

Stadtparkhalle Bretten | Galakonzert | Filmmusik/Musicalhits | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater HD | Der Steppenwolf | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Die Selbstmordschwestern | nach J. Eugenides | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Book & Bake Sale | 10.00

Europ. Schule Waldstadt | JuBi-Jugendbildungsmesse | 10.00

HfG | Matters of Communication | Tagung Dt. Gesellschaft für Designtheorie/-forschung | www.dgtf.de

Kinemathek | Zukünfte des Kinos – Kinos der Zukunft | Symposium | 9.30 | All Creatures Welcome | 19.00 | The Eyes of My Mother | USA, dt. UT | 21.15

Modehaus Carl Schöpf | Himmlische Geschichten/Mode für die Feste | Talk | 14.30

Regierungspräsidium | Bücherschau | Kinderlesung | 14.00 | Freude statt Burnout – 40 Lehrerjahre | 18.00 | Die Vintage-Queen (dt.-nl.) | 20.15

Schloss | Idee - Entwurf - Konzept | Künstlerbund Ba-Wü | Kolloquium/Booklaunch | 14.00

Region

Böblingen/Sindelfingen | Lange Nacht der Museen | 18.00

Buchhandlung Kolibri Bretten | Szenische Lesung: Empfänger unbekannt | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | The Call of the Drum | Interkulturelle Musikwerkstatt | 11.00

Kulturscheune Minfeld | Adventsbasar | 14.00

Parc des Expositions Strasbourg-Wacken | ST-ART | Europ. Messe für zeitgenössische Kunst | 11.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Bücherflohmarkt | 10.00