18.02.2017

Club/Live Musik

AKK | Stoner Samstag: Astrodome/Eternal Engine | 20.00

Bad. Staatstheater | After Art Party | Franck Roger/Rainer Trüby/Shahrokh Dini/Ubbo Gronewold u. a. | 22.30

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Hardy Heller/Der Puk | 22.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed)/Kitchen Tunes (Techhouse/House) | 23.00

Dorfschänke | Uptown Band | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Latin Music & Soul | Borho-Campos-Master Hope | 20.00

Gotec | Gayle San | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Lukas Diller Quartett | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Maja & the Jacks | Soul, Pop & Jazz | 20.30

Monk Bar | After Art Party | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kuchenclub | Acoustic Punk | 20.00

Substage | 90er Party mit DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tempel | Joo Kraus & Tales In Tones Trio | 20.00

Tollhaus | Hindi Zahra | Jazz/World | 20.00

Topsy | Topsy meets Art | 22.00

Traube Durlach | Zöller | 19.00

Region

Bürgerhaus Altensteig | Nice Brazil | Jazz | 20.00

Cellarium Knittlingen | Seth Lakeman/Saori Jo Trio | 20.00

Fabrik-Café Hauenstein | Sixpack | Blues | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Rock’n’Roll Vampires | Sebastian Dracu | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Musik Böhmer and his Concertina from Hell | 20.00

Pub International 101 PF | White Sands | Psycho Blues/Desert Rock | 21.00

SAP Arena MA | Ina Müller | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Michael Fitz | Liedermacher | 20.00

Staatl. Kunsthalle Baden-Baden | Jazzabend mit Thomas Neuhauser | 19.00

Theater HD | Adelante Festival Abschlussparty | 22.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Konservatorium (Kaiserallee 11c) | Winterklänge | Elternchor/Tönespucker/SchülerInnen | 11.00

Bad. Staatstheater | Händel mit Donna Leon | Gespräch | 16.00 | Theodora | Oratorium von Händel | 19.30 | Stolpersteine Staatstheater | 19.30

Baptistengemeinde Nordstadt | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 20.00

Jubez | Nico Semsrott | Kabarett | 20.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Wie klingt Spanien? | Staatsorchester Rheinische Philharmonie/Tianwa Yang (Violine) | 19.30

marotte Figurentheater | Russisch Roulette | 20.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Der Hundertjährige, der... | 19.30 | Macho Man | Komödie | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Der Popolski Wohnzimmershow | Comedy | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Béjart Ballet Lausanne | 18.00

Figurentheater PF | Das kleine Känguru lernt fliegen | ab 4 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Jugendmusikschule Bretten | Preisträgerkonzert Jugend musiziert | 11.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Anschein – Eine Zerstückelung der Realität | Psycho-Komödie | 20.00

Kreuzkirche Bretten | Kaleidoskop – Wort trifft Musik | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Skiball | 21.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Anatevka | Musical | 20.00

Theater HD | Los Incontados | Kolumbien, dt. ÜT | 18.30

Zwinger HD | Sobre La Teoría del Eterno Retorno aplicada a la Revolución en el Caribe | Uruguay, dt. ÜT | 20.30 | A House in Asia | Spanien, dt. ÜT | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Umkreisungen | Lyrik/Prosa zu Krieg, Frieden, Achtsamkeit | C. Köhler | 20.00

Europabad | Kai der Hai-Party | 10.00

HfG | Potential Spaces – Wie können Kunst & Design im 21. Jh. erforscht und gelernt werden? | Konferenz | www.hfg-karlsruhe.de

Kinemathek | Der Geheimbund von Suppenstadt | ab 8 J. | 15.00 | Sie küssten und sie schlugen ihn | F, dt. UT | 19.00 | Sworn Virgin | I/D/CH/Kosovo, dt. UT | 21.15

Marktplatz | Tanz-Demonstration gegen Gewalt an Frauen | 12.00

Messe | art Karlsruhe | 12.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Brigitte Fassbaender, Gesang | 10.00

St. Dominikus-Gymnasium | Tag der offenen Tür | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Ayurveda Einführung mit Massage | 10.00

Region

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Indoor Cycling Marathon | 11.00

Reithalle RA | Historisches Panoptikum | 11.00

Theater HD | Theatermachen in Lateinamerika | Podiumsdiskussion | 14.30