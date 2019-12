18.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/Frame It! | 23.00

Dorfschänke | Early Roman Kings | 21.00

Gotec | Oscillation Field: David Mohr | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Konstantin Kölmel Project | 11.30

Iuno | DJ Tobelani Tosh Witbooi | African Vibes/House | 22.00

Jubez | Irish Folk Rock Festival VI: Sir Reg/The Blackbirds/The Krusty Moors/Sean McGurrin u. a. | 20.00

Kohi | Vernissage: Antje Wygoda | 19.00 | The Düsseldorf Düsterboys | Folkpop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Wait for June | 20.00

KIT-Mensa | AKK-Ball | 20.00

P8 | Drowning Eagles Start Off Bash | Bike Age u.a. | 21.00

Scruffys Irish Pub | Used | Rock Classic | 20.00

Substage | Genesis performed by Trick of the Tail | 20.00

Tollhaus | Jason Bartsch + Band/Aylin Celik | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Miri in the Green | 20.00

Region

Badner Halle RA | Stahlzeit | Rammstein-Tribute | 20.00

Grüner Baum Ottersweier | Holger Görrißen | Waits-/Cohen-Covers | 20.00

Halle 02 HD | SSIO | 20.00

Schleyer-Halle Stuttgart | Sabaton | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Jörg Hegemann Boogie-Trio | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Swingnacht: Franky Doo & Doc Scanion’s Cool Cat Combo | 19.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Debora Cesti & Roberto Morbioli | Singer/Songwriter | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Hoffmanns Erzählungen | 19.00 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Konzerthaus | Meisterkonzert: Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz/Yu Kosuge (Klavier) | Grieg/Schumann | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 15.00 | Er ist wieder da! | 20.00

Schloss Gottesaue | Jugend musiziert | Regionalwettbewerb Karlsruhe | Neujahrskonzert I | Beethoven Sinfonie Nr. 9 | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jubiläum Musikschule | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Wagner: Tristan und Isolde 2. Akt | 18.00

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Geisterdebatte | Seniorenkabarett Graue Zellen | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Palatin Wiesloch | Sebastian Reich & Amanda | Comedy | 20.00

Schloss Ettlingen | Schubertiade/Junge Liedduos zu Gast: Schubertklasse der Musikhochschule Stuttgart/Thomas Seyboldt (Leitung) | 19.00

Schloss Schwetzingen | barockwerk hamburg/H. Zumsande (Sopran) | Schürmann/Keiser/Graun | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Hamlet | W. Shakespeare | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Galerientag | www.galerientage-karlsruhe.de | 15.00

Messe | Einstieg Beruf: Messe für berufliche Ausbildung in der Region | 10.00

Garten-/Schwarzwaldhalle | K’her Hochzeits- und Festtage | 10.00

Stephansaal | Wild und Welt – 25 Jahre Afrika | Matto Barfuss, Multivisionsshow | 19.00

Tollhaus | Neujahrsempfang der K’her Frauenorganisationen | 11.00

ZKM | Arte Filmnacht: 100 Jahre Bauhaus | 19.30

Region

Luisenpark MA | Eröffnung Winterlichter (bis 23.02.) | 18.00

Pfarrzentrum St. Josef Bruchsal | Jakobsweg | Multivisionsshow | 19.30