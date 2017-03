18.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Cyanide Pills/Nasty Rumours | 21.00

Die Stadtmitte | Hyenas/Desolace/A Saving Whisper/Canine (Post-Metal) | 20.00 | Weekend Warrior (Mixed)/Brother & Sister (House/Techno) | 23.00

Dorfschänke | On A Fence | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Timo Buttendorf | Soul/Pop/Funk | 19.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Gotec | Evolution: Neelix u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | The Black & Blue Duo | 11.30

Iuno | DJ Gin Ki-Moon & S.u.R. | Deep Electronica | 22.00

Jubez | Tanzbar mit DJ Ralf und DJ Faris | 21.45

Kohi | Illegale Farben/Kaptain Kaizen | Postpunk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Patrick Reimer/Shahrokh | 23.00

Substage | Sorry for Escalating/Stereodrama/Quota | 20.00

Tollhaus | Irish Spring | Festival of Irish Folk Music | 19.30 | Roberto Fonseca: Abuc | 20.00 | Tanzab | 22.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Tribute to Eric Clapton | 19.00

Region

Alte Turnhalle Neustadt-Gimmeldingen | Eric Steckel & Band | Blues | 20.00

Bürgerhaus Freckenfeld | Oldie Night | 19.00

Café Central Weinheim | Mr. Hurley und die Pulveraffen | Shantypunk | 21.00

Federbachhalle Malsch | Mia Julia (Ballermann) | 23.00

Kulturhalle Remchingen | A Tribute to Supertramp | 20.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 19.30

Maimarktclub Mannheim | KC Rebell | 20.00

Presswerk Eventhaus Kuppenheim | 90er Party | Twincats 90s/DJs Alan-Lee/NDC | 20.30

Reithalle RA | Mad Zeppelin | 20.00 Jimmy Kelly: The Streetkid Vol. II | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Bayrisch Diatonischer Jodelwahnsinn | 20.00

Spitalkirche Baden-Baden | Sheikh Hassan Dyck & Muhabbat Caravane | Sufikonzert | 20.00

St. Birgitta Iffezheim | Modern Church Band & Voices | Gospel/Pop | 19.30



Bühne/Klassik

Agnes Haus (Hirschstr. 37a) | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 20.00

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Das kleine Schwarze/The Riot of Spring | 15.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 19.30 | Ich bereue nichts | 19.30

Gurke (Augustastr. 3) | Frühlingserwachen | Tante Impro Laden | 20.00

ibz | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Jakobus-Theater | Wieviele bin ich ? | Werkraum-Theater von Frauen für Frauen | 20.00

Jubez | Volker Weininger | Kabarett | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Englischstunde | Sven Kemmler | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

KIT (Gerthsen-Hörsaal) | KIT Philharmonie/E. Hilschmann (Klavier) | Filmmusik | 20.00

marotte Figurentheater | Pettersson zeltet | ab 5 J. | 11.00 | Er ist wieder da | 20.00

Mikado | Achterbahn | Komödie | 20.00

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Tempel | Zustände in Bewegung | 5elefants tanzkollektiv | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabass | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Ev. Kirche Pfinztal-Söllingen | Kammerchor Öschelbronn/K’her Barockensemble/Solisten | Purcell/Bach/Vivaldi u. a. | 19.00

Exil Theater Bruchsal | Schwester Cordula | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Matthias Deutschmann | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Kulturzentrum Kandel | Akkordeonorchester der Musikschule | 19.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | Lisa Fitz | Kabarett | 20.30

Schloss Neuenbürg | Hauptkommissar Schröder ermittelt | Kriminal-Dinner | 19.00

Stadthalle Ettlingen | NightWash | Comedy | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Andorra | 19.30

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Ana & Anda (Gablonzerstr. 11) | Bunt und Fröhlich! | Ateliercafé | 14.00

Annur Moschee (Pfannkuchstr. 7) | Warum gibt es keine Stühle in der Moschee? | Führung | 14.00

AWO Haus der Familie (Kronenstr. 15) | Nelly und die Berlinchen – Rettung auf dem Spielplatz | Lesung für Vorschulkinder | 14.00

Baden TV | alle anderen sind nicht gleich anders | Rassismus-Dokufilm | 19.00

Cantina Majolika | Amuse Bouche-Menü trifft Big Bottle

Eichelgartenhalle Rüppurr | Kicken für das Miteinander | Fußballturnier | 10.00

Kinemathek | Little Men | USA, dt. UT | 19.00 | Worlds Apart | GR, dt. UT | 21.15

Schauburg | Los Veganeros | Komödie | 17.00

Ständehaussaal | Die braune Saat – Rassismus und Neonazismus in der DDR | Vortrag | 19.30

Studierendenwerk | Internationales Kochen gegen Rassismus | 16.00

Yoga Vidya | 108x Sonnengruß | 9.30 | Yoga für die Gelenke | 13.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Gesundheitstage | 14.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Diabetikertag | 9.00

Feuerwehrmagazin Schömberg | Frühjahrsfest | 17.00

Kandel | Energiemesse | 10.00 | Fahrzeugmesse Kandel mobil | 11.00

Liederhalle Stuttgart | Blickfang | Int. Designmesse | 11.00

Schloss Schwetzingen | Ostereiermarkt | 11.00

Stadthalle Maulbronn | Motorische Störungen im Kindesalter | Symposium | 9.00