18.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | A Giant Dog/Joseph Boys/Get Hypnotized DJ-Team | 23.00

Die Stadtmitte | 90er Open Air-Party | 15.00 | SPH Bandcontest | 16.00 | Weekend Vibez | 23.00

Dorfschänke | Party der Bulgarischen Studenten Karlsruhe | DJ | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Oláh Kálmán Quartet | 11.30 | Vocaljazz: Liv Solveig Wagner/HfM-Studierende | 20.00

Iuno | DJs Katze und Vogel | Electro/House | 22.00

Jubez | New Bands Festival Vorrunde | 19.30

Laden Zwei | Miri in the Green | 11.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Melange Orange | Ethno-Jazz | 20.00

P8 | Nichts/Culk | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 90’s Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tollhaus | Shake Stew | Jazz | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Kubanische Nacht: Grupo Andaré | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Bluegrass Festival | Bluegrass Breakdown/Stereo Naked/Lonesome Ace Stringband/Rob Ickes & Trey Hensley/Jeff Scroggins & Colorado | 17.00

Café Central Weinheim | The Jancee Pornick Casino (Russian Rockabilly/Whap-A-Dang (Balkan Party) | 21.00

Cinema Paradiso & Arte LU | Hemshofkulturfest | 11.00

Dreschhalle Staffort | Kleines Fest der Nationen | 14.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Zurück in die 80er | Music Comedy | 20.00

Johannesplatz Bühl | Bluegrass Festival | Bluegrass Breakdown/Stereo Naked | 11.30

Karlstorbahnhof HD | Frittenbude | Pop-Punk | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Tango Argentino | 21.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Holger Görrißen | Leonard Cohen/Tom Waits-Tribute | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Elektra | 15.00 | Liederabend James Edgar Knight | 19.30 | Der stärkste Mann der Welt | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | California Suite | Komödie von N. Simon | 20.00

BGV Lichthof | barockig | Orchester DaCapo/Sonoro/Bläserphilharmonie Durlach | 19.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Ev. Kirche Knielingen | Hochschulchor Vocal Resources/MGV Bad Herrenalb | 19.30

Insel | Was ihr wollt | ab 12 J. | 19.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Kapp der guten Hoffnung | Markus Kapp | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Lottis Traum | Lars Sörensen | Kabarett | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 11.00 | FEM Fatale Improtheater: Noir Nights | 20.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Tempel | ShadoW | Tanztribüne | 20.00

Tollhaus | Tobias Mann | Kabarett | 20.00

Staatl. Kunsthalle | 20 Jahre Forum Polnischer Kultur Polonia: Unsere tägliche Kaffeesatzleserei | 19.00

Region

Aula SRH Neckargemünd | Chako Habekost | 20.00

Exil Theater Bruchsal | Platero und ich | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die Moldau – Mein Vaterland (Smetana) | Bamberger Symphoniker | 19.00

Jugendstil-Festhalle LD | Der blaue Planet | Sinf. Blasorchester der Stadtkapelle LD | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Nessi Tausendschön | Kabarett | 20.00

Kleine Komödie Limburgerhof | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Maulbronner Kammerchor | Mendelssohn/Williams/Wolf u. a. | 19.00

Kupferdächle PF | Hercules! | Junge Bühne 31 | 19.00

Theater Baden-Baden | Das Spiel von Liebe und Zufall | 20.00

Theater treppab Bruchsal | einzelmenschen | 19.30

Zeughaus Germersheim | Ortswechsel-Ausstellungseröffnung + Duo L’Amoe (Bach/Haydn) | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Hochschule Technik + Wirtschaft | Campustag | 11.00 | Sommerfest | 15.00

Hoepfner Schalander | Bürgerdialog: Katharina Barley | 18.30

Kinemathek | Tito, der Prof. und die Aliens | ab 8 J. | 15.00 | Cinéfête: Kiss and Cry | 17.00 | Demain et tous les autres jours | 19.00 | Patients | 21.15

Kohi | Benno Blome | Vernissage | 19.00

Messe | REHAB: Fachmesse für Reha/Therapie/Pflege/Inklusion | 10.00

Modehaus Schöpf | Wolke 13: Individuelle Hochzeitspapeterie | Vernissage | 12.00

PH | Studieninfotag | 10.00

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

uniKAte + design 19

ZKM | Kunst und Künstliche Intelligenz | Open Conference | 12.00

Region

Kübelmarkt Bruchsal | Spargel-Erlebnis

Marktplatz Kandel | Maimarkt

Session Walldorf | Musikerflohmarkt | 10.00

Stadtbibliothek Ettlingen | 50 Jahre Die kleine Raupe Nimmersatt | ab 3 J.| 10.30