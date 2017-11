18.11.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kosmikk Debris + Studio Eins DJ Team | 20.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Rony Golding/Miss Sunshine | 22.00

Die Stadtmitte | DJs Tide/Manual | 23.00

Dorfschänke | June Gloom | Rock/Pop | 21.00

Galerie Knecht + Burster | Martin Gallop | Singer/Songwriter | 19.00

Gotec | Reinier Zonneveld live/Emanuel Satie/David Mohr u. a. | Techno/House/Minimal | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz/Classic Market | 11.30

Jubez | Algorave | Live Coding/Analoge Synthesizer | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Fok o’locos | Folk/Weltmusik | 20.00

Nun Kaffeehaus | Black Oak | Pop | 20.00

P8 | Younger Us/Elmar/Varan | Hardcore/Emopunk | 21.00

Substage | Versengold/D’Artagnan | 21.00

Synthicat | Björn del Togno/Praise/Le Filou u. a. | Techhouse/Techno | 23.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Tikibar | Country-Rock | 20.00

Trinitatis Kirche Durlach-Aue | A Celtic Winter Night | Céilí | 19.00

Region

Altes Volksbad MA | Black Heino/Schwervon! | 21.00

Café Central Weinheim | Benefiz | Veilside/The Tex Avery Syndrome/... | 19.00

Diakonisches Werk Ettlingen | Duo Chuzpe | Klezmer/Tango | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Agnetha’s Affair | ABBA-Covers | 20.00

Hufeisen Germersheim | Stimmalarm | Rock/Pop/Schlager | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Egotronic | Electropunk | 21.00

klag-Bühne Gaggenau | King Henry and his College Jazz Band | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Fools Garden | 20.00

Reithalle RA | Bounce | Tribute to Bon Jovi | 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | The Love Keys | Mantra Yogastunde | 16.30 | Mantra Konzert | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Illenberger & Autschbach | Akustische Gitarrenmusik | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Wawau Adler Group | Gypsy-Swing | 20.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Romeo und Julia | 19.00 | Meisterklasse | 19.30 | Safe Places | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 15.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Jetzt hätten die guten Tage kommen können | Stefan Waghubinger | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 16.00

Stadtkirche Durlach | Christian Schmitt (Orgel) | Reubke u. a. | 20.00

Stephansaal | Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke | Marionettentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Tollhaus | Gravity & Other Myths | Cirque Nouveau | 20.00

Region

Alte Kirche Remchingen | ungepanscht | Vokalensemble | 19.00

Bretten | Landeschorwettbewerb: www.lmr-bw.de | Bretten singt: Chornacht | 19.00

Festspielhaus BAD | Katze Ivanka | Kinderoper ab 6 J. | 16.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Volker Heymann | Kabarett | 20.00

Kloster Maria Hilf Bühl | Konzert der Vielfalt | 19.00

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Otterbachhalle Oberotterbach | Moral ist, wenn man es trotzdem macht | 19.30

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Saalbau Neustadt | Maybebop | a-cappella | 19.30

SAP Arena MA | Ovo | Cirque du Soleil | 16.00 + 20.00

Theater BAD | Kinder der Sonne | anschl. Gespräch | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Marat/Sade | Schauspiel von P. Weiss | 19.30

Yoga-Loft BAD-Oos | Subrata De (Sitar) | Indische Musik | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Book & Bake Sale | 10.00

Art Galerie Elwert | Golub Books | Verlagsvorstellung | 14.00

Burger Inneneinrichtung | Eva Klingler, Lesung | 12.00

Christkönighaus Durlach | Frauenfrühstück: Ein Leben voller Musik | 9.00

Ergonomie & Wohnen | Poetry Slam | 15.00

Europ. Schule Waldstadt | JugendBildungsmesse | 10.00

Kinemathek | Storm und der verbotene Brief | ab 9 J. | 15.00 | Die Tänzerin | 19.00 | Teheran Tabu | D/Österreich, dt. UT | 21.15

KIT (Geb. 20.30) | TEDxKIT: (Re)Imaging the Future | Konferenz | www.tedxkit.de | 14.00

Kleine Kirche | Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens | S. Niedlich (Lesung)/Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel) | 20.00

Oehlinger Textile Wohnideen | Klak | HfG Literaturseminar | 13.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Vorlesen für Kinder | 14.00 | Und wenn die Welt verbrennt | ab 14 J. | 15.00 | Südengland & Cornwall (Multivision) | 18.00 | Unklare Verhältnisse | 20.15, Lesungen

Yoga Vidya Zentrum | Ashtanga Vinyasa mit Sadhu | 9.30 | Lu Jong – Beweglichkeit | 10.00 | Lu Jong – Vitalorgane | 14.00 | Thai Yoga | 18.00

ZKM | Feministische Avantgarde | Künstlergepräch | 14.30

Region

Böblingen/Sindelfingen | Lange Nacht der Museen | 18.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Antikmarkt | 11.00

Kleintierzüchter-Verein Ittersbach | Flohmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe | 13.00

Kulturscheune Minfeld | Scheunenzauber | Adventsbasar

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Parc des Expositions Strasbourg | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst | 11.00

Selmnitzsaal Berghausen | Poetry Slam | 19.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Bücherflohmarkt | 10.00