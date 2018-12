19.01.2019

Club/Live Musik

AKK | Meet & Beep | Synthesizer Convention | 14.00

Bad. Staatstheater | Jazznight: Tribute to Ella Fitzgerald | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Field Commander C. | The Songs of Leonard Cohen | 20.00

Café Emaille | Queens & Bandits | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Die Stadtmitte | DJ Trope (Mixed) | 23.00

dm-Arena | Winter World: Aka Aka/Alle Farben/Basti M/Crazy Erg/Felix Kröcher/Klaudia Gawlas u. a. | 20.00

Dorfschänke | Radio | 21.00

Gotec | The Yellow Heads | 23.00

Hemingway Lounge | A Cappella Market | HardTchor | 11.30 | Peter Lehel’s FineFones Saxophone Quartet | 20.00

Iuno | DJ Ooohhh | mainly 50s/60s | 22.00

Jubez | Beckmann-Griess | Kabarettkonzert | 20.00 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Sea Moya | Electronic-/Kraut-Beat | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Rüdiger Bierhorst | Liedermacher | 20.00

P8 | Bike Age/Sickboyz/Ohjesses | Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | June Gloom | Rock | 20.00

Substage | 90er Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tollhaus | Zwischenklänge: Interfaces | 19.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Kaleidoscope | 20.30

Region

Hufeisen Germersheim | Tango, Liebe, Dolce Vita | Trio Nostalgia | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Mike West | 20.00

Kupferdächle PF | MT Head | Pop-Rock | 20.00

Reithalle RA | Cara | Irish Music | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Swingnacht: Franky Doo & Savoy Satellites | 20.00

Wespennest Neustadt | Ad Vanderveen Trio | Singer/Songwriter | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | Oper | 19.30 | Judas | 19.30

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Fliegen lernen | ab 2 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Move over, Baby | Theater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Reusch rettet 2018 | Stefan Reusch | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Weltberge – die 4. Dimension | Reinhold Messner, Multivision | 15.30 + 20.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 11.00 | Die Olchis | ab 5 J. | 16.00 | Adams Äpfel | 20.00

vhs | Fabrizio De André | Hommage an den großen Liedermacher | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Salonorchester Baden-Baden | Neujahrskonzert | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Braun werden – Komödie | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Liza Kos | Kabarett | 20.00

Festhalle Schützingen | Modeschau im Ochsenstall | Bauernkomödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Alice Sara Ott (Klavier) | Chopin/Ravel u.a. | 18.00

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Lieben – oder lieber nicht | Seniorenkabarett Graue Zellen | 20.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 19.30

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Heinrich Del Core | Kabarett | 20.00

Stadthalle Kandel | Lehrerkonzert der Musikschule Kandel | 19.00

St. Josef Baden-Baden | Vokalensemble Chorioso/HfM-Barockposaunisten/Solisten | Schütz/Gabrieli/Monteverdi u. a. | 19.00

Theater Baden-Baden | Der Steppenwolf | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Garten-/Schwarzwaldhalle | K’her Hochzeits- und Festtage | 10.00

Messe | Einstieg Beruf | Ausbildungsmesse | 10.00

Tollhaus | WeibBlick mit WeitBlick | Neujahrsempfang der Karlsruher Frauenorganisationen | 11.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Physik-Event in 4D | 15.00 + 20.00